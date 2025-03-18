Про це мало хто здогадується: експерти розповіли, чи потрібно вимикати wi-fi роутер на ніч

У більшості осель є кілька пристроїв, які працюють безперервно, і одним із них часто є Wi-Fi роутер. Чи можна залишати його включеним цілодобово? Що про це кажуть експерти.

Про це розповіли в Mirror.

Люди старшого віку зазвичай вимикають модем на ніч, аби зекономити електроенергію чи дати пристрою “відпочити”. Проте, такий підхід до економії може спричинити більше проблем, ніж переваг.

Чи варто вимикати Wi-Fi роутер на ніч

Експерти зазвичай радять вимикати різні електроприлади на ніч, адже навіть коли вони не використовуються, вони все одно споживають енергію. Однак, хоча телевізор, пральну машину чи комп’ютер краще вимкнути, роутер варто залишати включеним.

Справа в тому, що вимкнення Wi-Fi маршрутизатора може призвести до проблем, зокрема припинення важливих оновлень для покращення з’єднання. Тому фахівці рекомендують залишати роутер увімкненим навіть на ніч, коли ви не користуєтеся Мережею.

Інтернет-провайдери регулярно надсилають важливі оновлення для вашого роутера, щоб підтримувати його в оптимальному стані. Але це не єдина причина, чому рекомендується залишати роутер увімкненим. Часте вимикання та включення маршрутизатора може викликати у провайдера враження, що у вас виникають проблеми з підключенням.

Як наслідок, для забезпечення стабільного зв'язку провайдер може обмежити швидкість Мережі, навіть якщо ваша лінія працює нормально. Це призведе до того, що ви отримаєте значно нижчу швидкість, ніж зазвичай.

Однак це не означає, що роутер не можна вимикати взагалі. Щоночі робити це не варто, але перезавантаження раз на місяць може значно покращити з’єднання. Роутери з часом накопичують цифрове "сміття", і перезавантаження допоможе усунути помилки та збої.

Щоб перезавантажити маршрутизатор, достатньо вимкнути його з розетки, почекати хвилину і знову включити.

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