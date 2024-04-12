Про це мало хто знає: як сказати українською: "куй железо, пока горячо"

Є одразу кілька цікавих варіантів.
Українці часто використовують відомі фразеологізми російською мовою, тоді як є чимало відповідників українською. Серед них вислів - "куй залізо, поки гаряче". Його можна замінити на одразу кілька українських приказок.
Як сказати правильно українською кальку з російської - читайте далі.
Що означає приказка
Вона походить з "мовлення ковалів", які спеціально розігрівають шматок заліза в вогні, щоб воно стало м’якшим, і поки воно не охололо, б’ють по ньому молотом, надаючи потрібну форму.
Наприклад:
- "Не час для рефлексій. Куй залізо, поки гаряче"! (Андрій Головко, II, 1957, 487);
- "Куй залізо, поки воно гаряче. Я вже аж десять посилок додому послав" (Петро Колесник, На фронті.., 1959, 44).
Як сказати відомий вислів українською
Український мовознавець Олександр Коваленко назвав українські відповідники відомої приказки.
Він поділився з глядачами українськими приказками, які можна використовувати в таких ситуаціях:
- Хапай, Петре, поки тепле.
- Лови рибку, поки ловиться.
- Весна раз красна.
- П’ятниця вдруге не трапиться.
- Коваль клепле, доки тепле.
Раніше ми розповідали, як сказати українською "два сапога пара": список відповідників.
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