Про це мало хто знає: як сказати українською: "куй железо, пока горячо"

Українці часто використовують відомі фразеологізми російською мовою, тоді як є чимало відповідників українською. Серед них вислів - "куй залізо, поки гаряче". Його можна замінити на одразу кілька українських приказок.

Як сказати правильно українською кальку з російської - читайте далі.

Що означає приказка

Вона походить з "мовлення ковалів", які спеціально розігрівають шматок заліза в вогні, щоб воно стало м’якшим, і поки воно не охололо, б’ють по ньому молотом, надаючи потрібну форму.

Наприклад:

"Не час для рефлексій. Куй залізо, поки гаряче"! (Андрій Головко, II, 1957, 487);

"Куй залізо, поки воно гаряче. Я вже аж десять посилок додому послав" (Петро Колесник, На фронті.., 1959, 44).

Як сказати відомий вислів українською

Український мовознавець Олександр Коваленко назвав українські відповідники відомої приказки.

Він поділився з глядачами українськими приказками, які можна використовувати в таких ситуаціях:

Хапай, Петре, поки тепле.

Лови рибку, поки ловиться.

Весна раз красна.

П’ятниця вдруге не трапиться.

Коваль клепле, доки тепле.

Раніше ми розповідали, як сказати українською "два сапога пара": список відповідників.

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