Про це мало задумується: чому банани і деякі фрукти не можна викидати у смітник на кухні

Класти банани та деякі фрукти, такі як яблука та груші, в кошик на кухні — погана ідея з дуже важливої причини.

Це, ймовірно, те, що ми всі робимо щодня, але в Великій Британії радять не класти звичайні фрукти та овочі в кухонний смітник. Хоча здається, що це безпечно, але насправді існує велика прихована екологічна проблема з тим, щоб викидати фрукти та овочі в смітник.

Екологи стверджують, що гниття фруктів і овочів на звалищі є величезним чинником змін клімату. А все тому, що на звалищах вони виробляють метан, який у 26 разів потужніший за вуглекислий газ.

Фрукти та овочі, що потрапляють на звалище, часто залишаються гнити в величезних купах сміття без доступу до кисню, що може значно погіршити кількість небезпечного, метану, який виробляється і забруднює довкілля. Ось чому людям, які споживають звичайні домашні фрукти та овочі, включаючи банани, яблука, груші, манго та полуницю, радять, за можливості, компостувати їх вдома, замість того, щоб викидати в кухонний смітник.

В HotBinComposting.com кажуть: "Практично всі фрукти можна компостувати. Від серцевин яблук до шкірки бананів і навіть часточок полуниці — ваш компостер з радістю їх прийме. Ці органічні матеріали розкладаються, вивільняючи поживні речовини назад у ґрунт, які потім можуть бути використані для підтримки зростання рослин. Пам'ятайте, що компостувати можна не лише м'якоть фруктів, а й насіння, стебла та шкірки".

Єдине, що слід уникати при компостуванні — це фрукти та овочі з високою кислотністю: лимони, грейпфрути та цибуля можна компостувати, але потрібно бути обережним, щоб не додавати їх занадто багато, інакше компост може мати занадто високу кислотність.

Австралійське Міністерство первинної промисловості найкраще пояснює, чому компостування є набагато кращим варіантом, ніж викидати фрукти в кухонний смітник. "Компостування є екологічно кращою альтернативою використанню органічних матеріалів для звалищ, оскільки воно зменшує виробництво метану (основне джерело парникових газів) і забезпечує низку економічних та екологічних спільних переваг".

Метан у 26 разів потужніший за вуглекислий газ як парниковий газ і є значним чинником викидів парникових газів у світі. Розкладання органічних матеріалів в анаеробних умовах — мікробами за відсутності кисню — вивільняє метан в атмосферу. Анаеробне бродіння є поширеним на звалищах і відкритих складах, таких як купи гною.

Слід зазначити, що глобальні викиди від відходів майже подвоїлися від 1970 року і зараз становлять 3% антропогенних (людського походження) викидів (IPCC 2014). Приблизно половина цих викидів походить від анаеробного бродіння твердих відходів на звалищах.

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