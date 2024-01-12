Про це повинен знати кожен квітникар: які рослини варто підживити взимку, а які краще не чіпати

Через те, що кімнатні квіти ростут в горщиках, де є обмежений обсяг землі і корисні речовини швидко закінчуються, їх потрібно частіше підживлювати.

Хоча більшість кімнатних рослин потребують регулярного внесення добрив для активного зростання та пишного квітіння, однак робити це необдумано не варто.

Вносити поживні речовини потрібно лише тоді, коли рослина перебуває у фазі активного зростання. А вона, як правило, триває від початку березня до кінця жовтня. Тобто додатково стимулювати квіти у цей період не варто. Вони можуть навіть загинути.

Але є деякі культури, для яких підживлення в зимовий час не лише потрібне, але й дуже важливе. Йдеться про ті кімнатні рослини, які квітнуть саме у холодну пору року.

Серед них особливо варто виділити пуансеттію, декабриста, азалію, цикламени та деякі інші кімнатні рослини.

Їх експерти радять підживлювати за необхідності. Наприклад, якщо вони випускають мало бутонів чи мають кволий вигляд. Однак, необхідно зазначити, що підживлення не повинне проводитися частіше, ніж раз на півтора місяці.

Також зверніть увагу на ще один важливий момент: взимку потрібно вдвічі зменшувати концентрацію добрив у порівнянні з весняно-літнім періодом.

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