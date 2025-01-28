Про це знає не кожна господиня: чому не можна смажити котлети одразу після приготування фаршу

Здавалося б, котлети – це проста страва, яку готує кожна господиня, та ще й має свій рецепт. Втім, існує чимало секретів, які допоможуть зробити її смачною, ніжною та соковитою. Один з них – не варто смажити котлети одразу після приготування фаршу.

Чому ж краще зачекати і дати фаршу постояти, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Пауза перед смаженням котлет важлива, кажуть досвідчені кухарі та радять після приготування фаршу поставити його до холодильника хоча б на пів години.

Чому ж фаршу треба відпочити? По-перше, всі його компоненти добре поєднаються. По-друге, фарш матиме щільнішу текстуру, завдяки якій котлети триматимуть форму. По-третє, холод чудово діє на м'ясо і воно стає ніжнішим.

Якщо дотриматися цих простих порад, котлети будуть соковитими, м'якими і гарно триматимуть форму.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрет надзвичайно соковитих котлет. Для цього варто додати до фаршу цікавий інгредієнт.

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