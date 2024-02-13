Про ці цікаві аналоги мало хто знає: як сказати українською "не умничай"

Після початку повномасштабної війни багато українців вирішили перейти у побуті на українську мову. Такий перехід не можна назвати легким. Тому часто все ще можуть з'являтися сталі російські фрази. Наприклад, "не умничай".

Вислів "не умничай" вживається у міжособистісних ситуаціях та в побутовому мовленні. Зазвичай його використовують як реакцію на нав'язливе прагнення людини проявити ерудицію чи висловити свою точку зору, пораду, коли це не потрібно.

В українській мові немає прямого перекладу сталому виразу "не умничай", однак існують відповідники, якими можна замінити цю фразу.

Можна перекласти українською мовою слово "умничать". Тут чудово підійдуть такі відповідники як: мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити.

А ось в російсько-українському словнику складної лексики Святослава Караванського є інші варіанти перекладу слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.

За бажання фразу можна перекласти як "не вигадуй", "не хитруй", "не мудруй".

Також цікавим сталим виразом є "Не вчи вченого". Також здавна існують і приказки, які можна використовувати в такому разі: "Не учи вченого їсти хліба печеного" або "Не будь такий розумний, як твого батька діти".

Існують і інші фразеологізми, які можна використовувати в такому разі: “Не роби себе учителем”, “Не витрублюй на всю округу”, “Не мудри в кухні”, “Не лізь з дурною головою”, “Не тягни ковдру на себе”, “Не розмовляй, як кіт об холодну кашу”.

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