Про цю хитрість не знають навіть досвідчені городники: навіщо закопувати на грядках стиглі помідори

Всі городники мріють щороку отримувати надзвичайний урожай на своїй ділянці. І для досягнення цього часто вдаються до цікавих експериментів. Один з них — закопування на грядках помідорів.

Насамперед, стиглі томати можуть стати дуже ефективним та корисним добривом, адже містять велику кількість поживних речовин. Всі вони допоможуть покращити зростання інших культур на городі.

Зокрема, в томатах можна знайти азот, фосфор та калій. В процесі розкладання в землі, ці речовини допомагають іншим рослинам краще розвиватися, формувати більші плоди і захищають від хвороб.

Додатково, якщо у вас смачні помідори, то ви можете закопати їх на грядці, щоб таким чином поширити їхнє насіння. Наступного сезону самосів виросте і подарує вам соковиті плоди. Для органічного садівництва це дуже важливо.

Розкладаючись, помідори також виділяють органічні речовини, завдяки яким покращується аерація землі і утримується волога. Це потрібно, щоб грядки стали пухкішими та більш сприятливими для зростання коріння рослин.

Томати містять ще й природні фунгіциди, які не дадуть грибковим захворюванням розвиватися на вашому городі, а це також підвищить урожайність наступного сезону.

Ба більше, такий метод ще й допомагає позбутися зайвих відходів. Часто городники просто викидають ті помідори, які зіпсувалися. Але їх завжди можна використати як цінний ресурс.

Читайте також: