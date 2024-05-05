Про цю корисну функцію пральної машини забуває 95% українців — і даремно: вона значно полегшує життя

Пральна машина стала незамінним помічником кожного українця. Але мало хто вивчає всі функції, які пропонує ця техніка.

Йдеться про функцію "Старт/Пауза", яка допомагає зупинити цикл прання до його закінчення, що може знадобитися частіше, ніж ви думаєте. Наприклад, якщо вам потрібно дозавантажити білизну до пральної машини, якщо ви зрозуміли, що забули це зробити, або витягнути річ з барабану.

Також інколи потрібно зупинити цикл прання, щоб змінити програму чи тривалість процесу, виставити іншу температуру, додати більше мийного засобу.

Буває таке, що функція "Старт/Пауза" не активується. Таке може трапитися, якщо барабан обертається, в ньому вже набралося багато води чи температура води вища за 60 градусів. Не варто панікувати. Більшість виробників потурбувалися про це і додали режим "Зливання".

Загалом функція "Старт/Пауза" дуже корисна. Звичайно, щоб правильно активувати її, потрібно спочатку вивчити інструкцію до техніки. Адже тут все залежить від виробника і навіть конкретної моделі.

Зазвичай, для її активації потрібно натиснути на кнопку "Старт/Пауза", потримати її 3-5 секунд, поки не загориться лампочка. Завжди чекайте на остаточну зупинку машини. Тепер ви можете відчинити дверцята і дозавантажити білизну, додати у лоток більше мийного засобу, зміниити режим прання тощо.

Після цього просто знову натискаєте на "Старт", щоб запустити процес прання.

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