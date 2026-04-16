Про головний секрет захисту саду від моніліозу розповів агроном

Моніліоз плодових дерев

Реклама

Моніліоз є надзвичайно небезпечним захворюванням, яке за виглядом часто плутають із наслідками заморозків.

Головний секрет успішного захисту від моніліозу, за словами досвідченого агронома, полягає не стільки у виборі «найкращого» препарату, скільки у точному розумінні часу, коли рослина є найбільш вразливою. Найбільше від хвороби страждає повстиста вишня, а також абрикоси, сливи, вишні та черешні.

Моніліоз: механізм зараження та життєвий цикл грибка

За словами агронома, збудник хвороби зберігається практично скрізь — на враженому листі, у корі та під нею, на гілках і особливо на засохлих муміфікованих плодах. Як тільки настають сприятливі температури, гриб починає активно продукувати спори.

Реклама

Процес зараження відбувається через квітку, спора потрапляє на маточку, проростає крізь неї, проходить через плодоніжку і потрапляє в гілку.

Міцелій поширюється деревиною вниз, вражаючи не лише зону квітки, а й цілі гілки, а іноді й стовбур дерева. Характерною ознакою є раптове всихання листя та пагонів.

Якщо з хворобою не боротися, дерево стає схожим на «їжачка» через постійне відмирання нових приростів і врешті-решт повністю гине. Також хвороба небезпечна в період дозрівання, один гнилий плід при торканні здатний заразити цілу групу з 10–20 сусідніх плодів.

Головний секрет захисту саду: чому час обробки важливіший за препарат

На думку агронома, ефективність захисту від моніліозу визначається насамперед фазою розвитку рослини, а не препаратом. Найкритичнішим моментом, коли дерево потребує вашої допомоги, є період бутонізації та цвітіння. Саме в цей час відкриваються «ворота» для інфекції, спори гриба потрапляють на маточку квітки, звідки вони проростають всередину гілки, вражаючи судини дерева.

Реклама

Якщо пропустити це коротке вікно можливостей, подальші оприскування протягом сезону будуть або малоефективними, або зовсім марними, адже міцелій уже пошириться глибоко по деревині, де його не дістане жоден зовнішній засіб.

Одним із найнебезпечніших оман серед садівників є переконання, що моніліоз загрожує деревам лише з настанням справжнього весняного тепла, коли температура стабільно тримається на позначці близько +20 °C. Насправді ж реальна небезпека підстерігає сад значно раніше, ніж багато хто звик вважати.

Збудник цієї хвороби проявляє дивовижну стійкість до холодів і починає свою руйнівну активність уже при мінімальних позитивних температурах, які ледве сягають +2…+3 °C. Для успішного зараження грибку зовсім не потрібне яскраве сонячне світло. Навпаки, ідеальним середовищем для нього стає похмура погода з високою вологістю повітря, густими туманами або затяжною дрібною мрякою. Саме в таких умовах, коли сонце ще не прогріло землю, спори вже здатні атакувати перші квіти.

Що ж стосується згаданої позначки у +20 °C, то вона є зовсім не початком хвороби, а моментом її тріумфу. Це фаза пікової агресивності, коли відбувається масове розповсюдження спор. Якщо чекати саме такого тепла для проведення першої обробки, існує величезний ризик виявити, що хвороба вже давно закріпилася всередині дерева і почала свій шлях руйнування.

Реклама

Комплексна схема обробок протягом року: коли та чим обробляти від моніліозу

Для того щоб надійно захистити сад від підступного грибка, недостатньо провести одну випадкову обробку — захист має перетворитися на чітку та послідовну систему, яка супроводжує дерево протягом усього року. Кожен етап у цій схемі відповідає конкретному стану рослини та активності збудника хвороби.

Підготовчий етап: осінь та рання весна

У період інтенсивного опадання листя вкрай важливо провести обприскування розчином карбаміду. Ця процедура допомагає знищити значну частину спор, які готуються до зимівлі на рослинних рештках та в корі.

Як тільки природа починає пробуджуватися, але бруньки ще залишаються сплячими або лише злегка набрякли, настає час для «блакитного обприскування». На цьому етапі використовують потужні мідьвмісні фунгіциди. Традиційна Бордоська рідина та мідний купорос залишаються актуальними, проте сучасне садівництво пропонує і більш технологічні рішення, такі як Медян Екстра, Скупроксат, Гард чи Вілі. Ці засоби створюють захисний екран, що не дозволяє грибку активізуватися на старті сезону.

Критична фаза «рожевого бутона»

Коли на деревах з’являються перші закриті квіти, захисна стратегія змінюється. За умови, що температура повітря стабільно тримається на позначці +12 °C і вище, доцільно переходити на системні препарати, які проникають всередину тканин. Найбільш дієвими у цей період є засоби на основі ципродинілу, як-от відомий Хорус або його доступний український відповідник Страж. Також високу ефективність демонструють Топсин М та Захисник, діюча речовина яких — тіофанат-метил — надійно блокує розвиток хвороби в період активного руху соків.

Реклама

Захист під час цвітіння

Найвідповідальніший момент настає тоді, коли сад розцвітає повністю. У цей час рекомендується застосовувати спеціалізовані фунгіциди, наприклад Світч або Сігнум, які забезпечують максимальний захист саме для квітів. Також можна продовжувати використовувати вже згадані Хорус, Страж або Топсин М.

Однак, якщо під час масового цвітіння тримається прохолодна погода, системні препарати можуть працювати не на повну силу або зовсім втратити ефективність. У такому разі варто змінити тактику на користь контактних засобів, зокрема на основі каптану (наприклад, Феномен Прайм). Такі препарати надійно утримуються на поверхні рослини та працюють навіть у холодному середовищі, не даючи грибку жодного шансу проникнути вглиб деревини.

Важливі застереження

Під час цвітіння необхідно подбати про бджіл. Краще взагалі не додавати інсектициди в бакову суміш у цей період або використовувати лише ті, що є абсолютно безпечними для комах-запилювачів, щоб забезпечити якісне запилення.

Окрему увагу слід приділити механічному видаленню вражених частин. Сухі гілки потрібно обрізати, обов’язково захоплюючи кілька сантиметрів живої деревини, оскільки міцелій гриба поширюється по тканинах значно далі, ніж видно зовні. А обробки не варто припиняти і після збору врожаю, щоб остаточно подавити інфекцію і не дати їй поширитися на наступний сезон. Тільки такий виважений підхід дозволить зберегти врожай абрикосів, слив та інших кісточкових культур.