Про них часто забувають: які продукти варто мати вдома на випадок блекауту

Продукти на випадок блекауту / © pexels.com

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Які продукти варто мати вдома на випадок блекауту та що купити про запас? До списку слід включити не лише м’ясні консерви й тушкованку, а й крупи швидкого приготування, горіхи, сухофрукти, хлібці та інші продукти, з яких можна організувати повноцінне харчування.

Які продукти варто запасти на випадок блекауту

Формуючи домашній запас, враховуйте термін придатності продуктів, умови їхнього зберігання та можливість приготувати їжу без електроенергії. Бажано мати як продукти, готові до вживання, так і ті, з яких можна швидко приготувати сніданок, обід або вечерю за наявності альтернативного джерела тепла.

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М’ясні, рибні та овочеві консерви

Консерви — один із найзручніших варіантів для запасу на випадок відключення світла. Вони можуть містити білок, жири та інші поживні речовини, а більшість готових до вживання продуктів не потребує додаткового приготування.

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До домашнього запасу можна включити:

м’ясні консерви та промислово виготовлену тушкованку;

консервовану рибу, зокрема сардини, скумбрію або тунець;

квасолю, нут, горошок і кукурудзу;

овочеві консерви;

паштети тривалого зберігання.

Краще обирати банки невеликого об’єму, вміст яких можна з’їсти за один раз. Після відкриття консерви вже потребують належних умов зберігання, тому залишати їх на кілька днів без холодильника не варто.

Звертайте увагу на цілісність паковання, термін придатності та умови зберігання, зазначені виробником. Домашні м’ясні консерви не варто вважати безпечним аналогом промислових: за неправильного приготування вони можуть спричинити ботулізм.

Крупи, які швидко готуються

Гречка, рис, вівсянка та інші крупи добре підходять для тривалого зберігання. Однак під час блекауту важливо враховувати, чи буде можливість їх зварити.

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Тому поряд зі звичайними крупами варто тримати:

вівсяні пластівці швидкого приготування;

кус-кус;

швидкорозчинні каші;

сублімовані супи та готові страви;

локшину швидкого приготування.

Частина таких продуктів потребує лише окропу, а деякі можна приготувати за інструкцією з використанням холодної води. Перед купівлею перевірте спосіб приготування на пакованні.

Якщо вдома немає газової плити чи іншого безпечного джерела тепла, запас круп варто доповнити їжею, яку можна споживати без термічної обробки.

Горіхи, насіння та сухофрукти

Мигдаль, волоські горіхи, арахіс, насіння гарбуза та соняшнику допоможуть урізноманітнити раціон. Вони містять жири, білок і забезпечують організм енергією.

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Сухофрукти, зокрема родзинки, курага, чорнослив і сушені яблука, стануть доповненням до сніданку або перекусом упродовж дня.

Ці продукти зручно брати із собою, вони не потребують приготування та займають мало місця. Водночас їх потрібно зберігати в сухому місці, у щільно закритому пакованні, відповідно до рекомендацій виробника.

Хлібці, сухарі та печиво

Хліб і свіжу випічку без холодильника або морозильної камери довго зберігати складно. Тому до запасу варто додати альтернативи, які мають триваліший термін придатності.

Зокрема, це:

житні та цільнозернові хлібці;

галети й сухарі;

крекери;

печиво;

упаковані коржі тривалого зберігання.

Такі продукти можна поєднувати з консервованою рибою, паштетами або горіховою пастою. Вони також підійдуть для швидкого перекусу, коли немає можливості повноцінно приготувати їжу.

Шоколад, мед і поживні батончики

Під час тривалого відключення світла можуть знадобитися продукти, які швидко дають енергію та не потребують приготування. Для цього підійдуть шоколад, мед, джем і батончики з горіхами або сухофруктами.

Мед у закритій тарі зазвичай довго зберігається, якщо дотримуватися рекомендацій виробника. Шоколад і батончики краще тримати подалі від джерел тепла, щоб вони не псувалися за якістю.

Такі продукти варто використовувати як доповнення до раціону, а не як основу харчування.

Молоко тривалого зберігання та рослинні напої

Ультрапастеризоване молоко в нерозкритому пакованні може зберігатися без холодильника, якщо це передбачено умовами виробника. Воно стане в пригоді для каш, напоїв або швидкого сніданку.

Також можна придбати рослинні напої тривалого зберігання. Вибирайте невеликі паковання, щоб використати весь вміст після відкриття.

Після розкриття молока чи рослинного напою потрібно дотримуватися умов зберігання, зазначених на пакованні. Якщо холодильник не працює, не залишайте відкритий продукт на тривалий час за кімнатної температури.

Питна вода

Запас їжі не буде достатнім без питної води. Вона потрібна не лише для втамування спраги, а й для приготування деяких страв, дотримання гігієни та інших побутових потреб.

Завчасно підготуйте запас бутильованої води або чистої води в призначених для питної води ємностях. Розраховуйте потреби всіх членів родини, враховуючи дітей, літніх людей і домашніх тварин.

Якщо є ризик припинення водопостачання, передбачте окрему воду для пиття та побутових потреб. Обсяг запасу залежить від кількості людей, тривалості можливого відключення, погоди та доступності альтернативних джерел води.

Що їсти, якщо немає світла й можливості готувати

Для такого випадку варто сформувати окремий набір продуктів, які можна споживати без термічної обробки. Наприклад, консервовану квасолю, рибу в банках, хлібці, горіхи, сухофрукти, печиво та готові до вживання страви в герметичному пакованні.

Практичний варіант меню може мати такий вигляд:

Сніданок: вівсяні пластівці, які можна приготувати без нагрівання згідно з інструкцією, сухофрукти та горіхи. Обід: консервована квасоля, хлібці й овочі, готові до вживання. Перекус: горіхи, яблуко, сухофрукти або батончик. Вечеря: рибні консерви з галетами чи хлібцями.

Це лише приклад: конкретний раціон варто добирати з урахуванням потреб родини, алергій і харчових обмежень. Частину продуктів можна споживати одразу, а частину залишити для приготування за наявності безпечного джерела тепла.

Як правильно зберігати запас продуктів

Навіть продукти тривалого зберігання потребують належних умов. Щоб домашні запаси залишалися придатними до споживання, дотримуйтеся кількох правил:

Зберігайте продукти в сухому, прохолодному місці, захищеному від сонця. Перевіряйте терміни придатності та регулярно використовуйте запаси, поповнюючи їх новими покупками. Тримайте їжу в пакованні, яке захищає її від вологи та забруднення. Не купуйте надмірну кількість продуктів, які родина зазвичай не їсть. Майте ручний консервний ніж, якщо вдома є банки, які не відкриваються без спеціального інструмента. Зберігайте продукти, готові до вживання, окремо від тих, які потрібно готувати.

Не намагайтеся врятувати їжу, яка має ознаки псування. Якщо після відновлення електропостачання виникають сумніви щодо безпечності продуктів із холодильника, орієнтуйтеся на офіційні рекомендації з харчової безпеки. Нормальний запах і вигляд самі по собі не гарантують, що продукт безпечний.

FAQ

Які продукти потрібно мати вдома на випадок блекауту?

Передусім варто підготувати питну воду, м’ясні та рибні консерви промислового виробництва, готові бобові, горіхи, сухофрукти, хлібці, галети, печиво та продукти швидкого приготування. Також корисно мати молоко тривалого зберігання й готові страви, які не потребують холодильника. Важливо, щоб частину запасів можна було їсти без плити, окропу та електроенергії.

Що їсти під час блекауту, якщо немає холодильника?

Обирайте продукти, які не потребують охолодження до відкриття та готові до споживання: консервовану рибу й квасолю, хлібці, галети, горіхи, сухофрукти та батончики. Можна використовувати й інші продукти тривалого зберігання, якщо дотримано умов, зазначених виробником. Після відкриття паковання швидкопсувну їжу не слід залишати без належного охолодження.

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