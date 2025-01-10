Про що категорично не можна говорити під час співбесіди: поради, які варто врахувати

На співбесіді важливо не тільки те, що ви говорите, а й те, про що не говорите. І йдеться не про замовчування важливої інформації, а про теми, які не варто піднімати на співбесіді. Навіть якщо рекрутер навмисне про це заговорить.

Про що не варто говорити під час співбесіди

Про негатив стосовно минулої компанії, команди, колег

Рекрутери нерідко питають, чому ви вирішили змінити роботу, і розуміють, що, ймовірно, у вас були вагомі причини піти з попередньої компанії. Відповідаючи на таке запитання, сконцентрируйтесь на мотивації "до чогось", а не "від чогось": роботодавці хочуть бачити у команді людей, які прагнуть розвитку, безперервного навчання, нових викликів. Звісно, ви можете згадати і про погано налаштовані процеси, непослідовну стратегію, відсутність системи розвитку у попередній компанії, але тоді ви можете почути питання: "А як ви спробували це змінити?"

Гострі соціальні теми

Обговорення політичної ситуації, релігійних переконань та інших гострих соціальних тем краще винести за межі співбесіди. Ви не знаєте, яку думку має рекрутер стосовно усіх цих питань, а навіть якби й знали, все одно не потрібно цього робити. І взагалі, в етикеті (і в діловому, зокрема) такі теми вважаються неприйнятними, тому від них краще утриматися за столом, в колі колег і т.д.

Інші сторонні теми, ніяк не пов’язані з вашою професією

Пам’ятайте, що час співбесіди обмежений: як правило, 20-40 хвилин, якщо говоримо про першу співбесіду. І її завдання – передусім повідати рекрутеру про свій професійний досвід, навички та здобутки, розповісти про кар’єрні цілі, проявити себе як цікаву і потрібну цій компанії людину. Тому немає потреби розповідати про свої інтереси поза роботою

Отже, на співбесіді наступні запитання від рекрутера/роботодавця недоречні:

Яке ваше етнічне походження?

В якого Бога ви вірите? До якої церкви ходите?

Ви вагітні? Чи плануєте створити сім’ю?

За кого голосували на виборах?

Ви в одностатевих стосунках?

Чи є у вас фізичні, розумові вади?

Якою мовою розмовляєте?

Пам'ятайте: роботодавець може запитувати про все, що стосується вашої професійної діяльності, тобто усі дані, необхідні для оцінки відповідності кандидатури вакантній посаді. Наприклад, це можуть бути дані про отриману освіту, стаж роботи, професійні навички та вміння тощо. Однак запитання особистого та сімейного характеру ніяк не стосуються вашого професіоналізму, на чому іноді можна акцентувати увагу роботодавця, якщо він про це забуває.

Раніше ми писали, що не можна казати на співбесіді. Дізнайте про фрази, що відлякують роботодавця.

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