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Про що не можна запитувати своїх дітей-підлітків, щоб не зіпсувати з ними стосунки

Про що не можна запитувати своїх дітей-підлітків, щоб не зіпсувати з ними стосунки

Про що не можна запитувати своїх дітей-підлітків / Фото: Freepik

Налагодження зв’язку зі своєю дитиною-підлітком — це запорука підтримання її психічного здоров’я, емоційного розвитку та соціалізації.

Психологи рекомендують не ставити цих п’яти запитань, щоб не втратити довіру своєї дитини і не сформувати в неї купи комплексів.

5 запитань, яких не варто ставити своїй дитині-підлітку

  1. "Тебе сьогодні ніхто не ображав?" Це запитання може викликати у підлітка агресію чи роздратування, оскільки передбачає, що він слабший за інших. Або, навпаки, дитина почне постійно жалітися, що її ображають. Таким чином у неї сформується комплекс жертви, у дорослому житті вона не братиме на себе відповідальності, завжди шукатиме винних.  
  2. "Що ти сьогодні отримав?" Це, напевно, одне з найпоширеніших запитань. Однак, із ним варто бути обережними, оскільки у дитини може відбутися заміна понять. Вона думатиме, що в школу треба ходити за оцінками, а не за знаннями. Що у майбутньому може сприяти розвитку комплексу меншовартості, заслуговування "оцінок" від інших людей. Краще запитувати у своєї дитини про те, що сталося цікавого за день чи що нового вивчали.  
  3. "Як успіхи?" Таке запитання досить підступне, бо деякі дорослі не можуть похвалитися жодним успіхом за рік, не те що за один день. А підліток почуватиметься винним за те, що не досяг нічого особливого, тому буде дратуватися чи засмучуватися. Дайте дитині можливість ділитися не лише своїми перемогами, а й невдачами та розчаруваннями. Краще запитувати про те, які події за день їй найбільше запам’яталися.
  4. "Чому в кімнаті не прибрано?" Якщо у дитини є власна кімната, дайте їй можливість самостійно облаштовувати свій простір. Батькам не можна порушувати особистих кордонів своєї дитини, адже вона облаштувала свою кімнату так, як зручно їй. Щоб виховати у дитини повагу до порядку, це треба робити особистим прикладом. Якщо в домі наведено лад, все стоїть та лежить на своїх місцях, то підліток у дорослому віці також дотримуватиметься традицій чистоти.
  5. "Ну що ти сьогодні знову накоїв?" Навіть якщо на вашу дитину-підлітка скаржиться класний керівник чи директор школи, це не підстава накидатися на неї з подібними запитаннями. У такому випадку дитині просто потрібно допомогти, неправильна поведінка – це лише симптом, проблема може бути більш глибокою. Треба вірити у свою дитину, спілкуватися з нею, можливо, записати до психолога. Підліткам вкрай важливо відчувати підтримку батьків, щоб вони почувалися захищеними та впевненими, що їх не покинуть наодинці з проблемами.

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