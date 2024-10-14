Про що не можна запитувати своїх дітей-підлітків, щоб не зіпсувати з ними стосунки

Налагодження зв’язку зі своєю дитиною-підлітком — це запорука підтримання її психічного здоров’я, емоційного розвитку та соціалізації.
Психологи рекомендують не ставити цих п’яти запитань, щоб не втратити довіру своєї дитини і не сформувати в неї купи комплексів.
5 запитань, яких не варто ставити своїй дитині-підлітку
- "Тебе сьогодні ніхто не ображав?" Це запитання може викликати у підлітка агресію чи роздратування, оскільки передбачає, що він слабший за інших. Або, навпаки, дитина почне постійно жалітися, що її ображають. Таким чином у неї сформується комплекс жертви, у дорослому житті вона не братиме на себе відповідальності, завжди шукатиме винних.
- "Що ти сьогодні отримав?" Це, напевно, одне з найпоширеніших запитань. Однак, із ним варто бути обережними, оскільки у дитини може відбутися заміна понять. Вона думатиме, що в школу треба ходити за оцінками, а не за знаннями. Що у майбутньому може сприяти розвитку комплексу меншовартості, заслуговування "оцінок" від інших людей. Краще запитувати у своєї дитини про те, що сталося цікавого за день чи що нового вивчали.
- "Як успіхи?" Таке запитання досить підступне, бо деякі дорослі не можуть похвалитися жодним успіхом за рік, не те що за один день. А підліток почуватиметься винним за те, що не досяг нічого особливого, тому буде дратуватися чи засмучуватися. Дайте дитині можливість ділитися не лише своїми перемогами, а й невдачами та розчаруваннями. Краще запитувати про те, які події за день їй найбільше запам’яталися.
- "Чому в кімнаті не прибрано?" Якщо у дитини є власна кімната, дайте їй можливість самостійно облаштовувати свій простір. Батькам не можна порушувати особистих кордонів своєї дитини, адже вона облаштувала свою кімнату так, як зручно їй. Щоб виховати у дитини повагу до порядку, це треба робити особистим прикладом. Якщо в домі наведено лад, все стоїть та лежить на своїх місцях, то підліток у дорослому віці також дотримуватиметься традицій чистоти.
- "Ну що ти сьогодні знову накоїв?" Навіть якщо на вашу дитину-підлітка скаржиться класний керівник чи директор школи, це не підстава накидатися на неї з подібними запитаннями. У такому випадку дитині просто потрібно допомогти, неправильна поведінка – це лише симптом, проблема може бути більш глибокою. Треба вірити у свою дитину, спілкуватися з нею, можливо, записати до психолога. Підліткам вкрай важливо відчувати підтримку батьків, щоб вони почувалися захищеними та впевненими, що їх не покинуть наодинці з проблемами.
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