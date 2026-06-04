Про що думають собаки перед смертю: ветеринарка розкрила зворушливу деталь

Собака / © Unsplash

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Для багатьох власників собак думка про прощання з улюбленцем є надзвичайно болісною. Ветеринарка докторка Морган поділилася спостереженнями про поведінку собак наприкінці життя та пояснила, чому господарям радять залишатися поруч із твариною до останніх хвилин. Відео викликало широкий відгук у соцмережах.

ПРо це повідомило видання Express.

Докторка Морган зазначила, що дослідники хотіли з’ясувати, про що думає собака перед смертю. За її словами, під час спостережень за тваринами, які перебували на догляді наприкінці життя, було помічено, що собаки шукали не їжу чи інші джерела комфорту, а свою людину.

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Ветеринарка розповіла, що, за результатами таких спостережень, собаки часто дивилися в бік дверей і чекали повернення господаря. Вона припустила, що в ці моменти тварини шукають саме людину, до якої прив’язані.

Докторка Морган також звернула увагу на те, що багатьом власникам складно бути присутніми під час евтаназії через сильні емоції. Водночас вона закликала тих, хто може це зробити, залишатися поруч із домашнім улюбленцем до кінця.

При цьому експерти наголошують, що наукових доказів того, що собаки розуміють смерть так само, як люди, немає. Водночас відомо, що ці тварини дуже чутливі до змін у навколишньому середовищі.

За словами фахівців зі здоров’я домашніх тварин, собаки здатні помічати незначні зміни в запахах, звуках і поведінці, які люди часто не помічають. Завдяки розвиненому нюху вони можуть виявляти ознаки хвороб, низького рівня цукру в крові, інфекцій та інших станів. Деякі експерти також вважають, що собаки можуть відчувати біологічні зміни в організмі людей або тварин, які наближаються до смерті.

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Чи усвідомлюють собаки значення цих змін, наразі невідомо. Однак фахівці зазначають, що тварини можуть відчувати, коли щось відбувається не так. Коли собаки тяжко хворіють, вони стикаються зі змінами у звичному способі життя, рівні комфорту та фізичних можливостях, а також можуть реагувати на емоційний стан людей навколо.

Емоційне відео отримало значний відгук серед власників домашніх тварин. У коментарях користувачі ділилися власними історіями про те, як залишалися поруч зі своїми собаками до останніх хвилин їхнього життя.

Нагадаємо, якщо ваш собака зустрічає вас біля дверей з іграшкою, це може бути не просто бажання погратися. Експерти пояснили, що за такою поведінкою можуть стояти давні інстинкти та реакція на увагу господаря.

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