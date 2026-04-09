Про ці режими прання можна забути назавжди: вони не приносять жодної користі та псують одяг

Сучасні пральні машини мають десятки режимів, але далеко не всі з них справді корисні для регулярного використання. Деякі програми не лише не покращують якість прання, а й можуть поступово псувати тканини, скорочуючи термін служби речей. Щоб зберегти одяг у гарному стані, варто знати, які режими краще не використовувати.

«Інтенсивне прання». Цей режим передбачає довгий цикл і високу температуру. У більшості випадків він не потрібен, адже сучасні порошки ефективно працюють і за низьких температур. Часте використання такої програми призводить до вицвітання тканин, зношування волокон, втрати форми одягу.

«Щоденне прання» на високих обертах. Цей режим часто використовують для економії часу, але він може бути надто агресивним. Високі оберти відтискання і швидкий цикл створюють додаткове тертя, що шкодить делікатним тканинам. У результаті одяг швидше зношується і втрачає зовнішній вигляд.

«Попереднє прання». Багато хто автоматично вмикає цей режим, навіть коли речі не мають сильних забруднень. Насправді це лише подовжує цикл і збільшує витрати води та електроенергії, не даючи помітного ефекту. Його варто використовувати лише у виняткових випадках.

«Делікатний режим». Парадоксально, але навіть делікатний режим може нашкодити, якщо використовувати його неправильно. Він не завжди добре виполіскує порошок, особливо за повного навантаження. У результаті на тканині можуть залишатися залишки мийних засобів, що погіршує її стан.

«Економ-режим». Хоча цей режим здається вигідним, він не завжди якісно відпирає речі. Недостатній час прання призводить до того, що бруд залишається у волокнах, і одяг доводиться прати повторно, що лише збільшує зношення речей.

Як обрати правильний режим

Найкраще орієнтуватися не на назву програми, а на тип тканини і ступінь забруднення.

Оптимальними для більшості речей є помірні температури і середні оберти відтискання. Це дозволяє ефективно прати і водночас зберігати структуру тканини.