Про цю деталь під час прання забувають майже всі: через це у ванній з’являється неприємний запах і розростається пліснява
Уявімо собі стандартний порядок дій жінки, яка збирається прати білизну: вона виймає брудні речі з кошика, завантажує їх у пральну машину, насипає порошок, додає кондиціонер і вибирає потрібний режим. Ви робите точно так само? Тоді є велика й поширена помилка: ви забуваєте про ще одну життєво важливу процедуру!
Виявляється, регулярно прати потрібно не лише брудний одяг, а й сам кошик для білизни. З часом на його внутрішніх стінках накопичується бруд, волога, бактерії — усе це стає джерелом неприємного запаху і сприяє розвитку плісняви.
Тому щоразу, завантажуючи речі у пральну машину, варто приділити час миттю кошика.
Якщо кошик пластиковий, його легко очистити за кілька хвилин звичайним мильним розчином. Підійдуть також універсальні чистячі засоби або антибактеріальні серветки.
Для тканинних, плетених або кошиків з рогожки використовуйте тканину з ворсом, а якщо є знімний вкладиш — найкраще прати його прямо в пральній машині.