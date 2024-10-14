Про які звички треба забути після 30 назавжди, щоб прожити довге щасливе життя

З роками наша особистість повністю оновлюється, тому вкрай важливо позбуватися звичок, які більше нам не на користь.
Розповідаємо, яких поглядів та звичок варто позбутися, щоб прожити довге та наповнене життя.
Яких звичок після 30 треба позбутися назавжди: поради психологів
- Відкладати справи на потім. Після 30 років вже приходить усвідомлення, що в житті все залежить тільки від нас самих. Тому не варто зволікати з буд-якими рішеннями, бо часу на це вже немає. Треба втілювати всі задуми одразу, інакше нереалізований потенціал просто перетворюється на тягар, який не дає рухатися вперед. Необхідно вже сьогодні дбати про своє завтра, щоб у майбутньому не виникало фатальних життєвих криз, із якими неможливо буде впоратися.
- Скаржитись. Це нормально для підлітків, а в тридцять років виглядає досить дивно. Якщо людина звинувачує владу, керівництво чи погоду, значить, вона не хоче брати на себе відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Якщо увесь потенціал зливати на скарги та звинувачення, сил на реалізацію своїх планів та задумів просто не залишиться. Тому енергію краще направити на те, щоб поступово змінювати своє життя на краще.
- Безвідповідально ставитися до свого здоров’я. Вже після тридцяти років організм людини починає старіти, всі його процеси сповільнюються. Тому треба переглянути щоденний раціон, відповідально ставитися до свого здоров’я, по можливості займатися фізичними вправами, добре висипатися. Тоді тіло віддячить гарною фізичною формою, міцним здоров’ям та піднесеним настроєм.
- Витрачати гроші на казна-що. Якщо у 20 років гроші давали батьки, бо ви навчалися чи ставали на ноги, то у тридцять років варто усвідомлювати, що ваш дохід – це виключно ваша турбота. Експерти рекомендують мати "фінансову подушку", це та сума, з якою ви зможете нормально прожити упродовж трьох місяців, якщо втратите джерело основного доходу. Також рекомендується навчати дітей віком від 6 років грамотно розпоряджатися своїми кишеньковими грошима. Щоб вони могли з 14 років самостійно формувати свій бюджет із тих коштів, що дають їм батьки на кишенькові витрати.
- Покладатися на інших. Будь-яка людина має розуміти, що в цьому житті можна покладатися лише на себе, і не слід чекати допомоги від інших. Не тому, що люди погані чи злі, а тому, що вони будь-якої миті можуть просто зникнути з вашого життя з різних причин. Психологи рекомендують нарощувати внутрішню силу та стійкість, щоб змогти самостійно вийти з проблемної чи кризової ситуації.
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