Проблем не уникнути: ось чому обов'язково потрібно прибирати яблука, які опали, з-під дерева

Садівники все ще спередаються, чи потрібно прибирати яблука, які опали?

Одні вважають, що падалиця шкідлива для саду і тих рослин, які там ростуть, інші ж, навпаки, впевнені, що вона може принести лише користь. Але експерти стверджують, прибирати опалі яблука та інші плоди все ж потрібно. І ось чому.

Чому потрібно прибирати яблука, які опали

Якщо цього не робити, наслідки можуть бути досить неприємними:

Яблука, які впали, можуть зіпсувати газон чи інше декоративне покриття навколо стовбура дерева. Через гниття плодів відбувається зараження грибковими хворобами самої яблуні та тих рослин, кущів, дерев, які ростуть поряд. Насамперед, на яблуні може з'являтися парша. Скоріш за все з плодами, які впали до того, як вони дозріли, щось негаразд. На них вже може бути якесь захворювання, яке пошириться далі, якщо не прибрати яблука з землі.

Також процеси гниття плодів на землі під яблунею приваблюють комах, багато з яких можуть бути шкідниками. Налітають мухи, бджоли і оси.

Що робити з яблуками, які опали

Що робити з яблуками, які опали? / Фото: Pexels

Падалицю можна використовувати як добриво для різних культур, зокрема, аґрусу, горобини, смородини, малини. Полюбляє таке добриво і гортензія. Однак важливо правильно приготувати підживлення.

Використовувати можна лише плоди без явних ознак грибкової інфекції. На відстані 10-20 см від куща смородини, малини, аґрусу тощо підготуйте рів глибиною 15 см. Дрібно порубайте падалицю, перемішайте з землею, скошеною травою, а потім цією сумішшю заповніть рів. Зверху потрібно засипати перегній, опале листя. Останнім шаром буде йти садова земля.

На підживлення з яблук, які опали, позитивно реагує гортензія. Добриво можна застосовувати на завершальному етапі, коли рослина готується до зими (листопад). Плоди дрібно нарізають і закопують навколо стовбура. Квітка отримає від яблук важливі для розвитку сполуки. З плодів виділяються кислоти та мікроелементи, які потрапляють у кореневу систему в результаті розкладання. Навесні від яблук не залишиться жодного сліду, а ґрунт буде пухким.

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