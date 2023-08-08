Проблем не уникнути: ось чому обов'язково потрібно прибирати яблука, які опали, з-під дерева

Садівники все ще спередаються, чи потрібно прибирати яблука, які опали?
Одні вважають, що падалиця шкідлива для саду і тих рослин, які там ростуть, інші ж, навпаки, впевнені, що вона може принести лише користь. Але експерти стверджують, прибирати опалі яблука та інші плоди все ж потрібно. І ось чому.
Чому потрібно прибирати яблука, які опали
Якщо цього не робити, наслідки можуть бути досить неприємними:
- Яблука, які впали, можуть зіпсувати газон чи інше декоративне покриття навколо стовбура дерева.
- Через гниття плодів відбувається зараження грибковими хворобами самої яблуні та тих рослин, кущів, дерев, які ростуть поряд. Насамперед, на яблуні може з'являтися парша.
- Скоріш за все з плодами, які впали до того, як вони дозріли, щось негаразд. На них вже може бути якесь захворювання, яке пошириться далі, якщо не прибрати яблука з землі.
Також процеси гниття плодів на землі під яблунею приваблюють комах, багато з яких можуть бути шкідниками. Налітають мухи, бджоли і оси.
Що робити з яблуками, які опали
Падалицю можна використовувати як добриво для різних культур, зокрема, аґрусу, горобини, смородини, малини. Полюбляє таке добриво і гортензія. Однак важливо правильно приготувати підживлення.
Використовувати можна лише плоди без явних ознак грибкової інфекції. На відстані 10-20 см від куща смородини, малини, аґрусу тощо підготуйте рів глибиною 15 см. Дрібно порубайте падалицю, перемішайте з землею, скошеною травою, а потім цією сумішшю заповніть рів. Зверху потрібно засипати перегній, опале листя. Останнім шаром буде йти садова земля.
На підживлення з яблук, які опали, позитивно реагує гортензія. Добриво можна застосовувати на завершальному етапі, коли рослина готується до зими (листопад). Плоди дрібно нарізають і закопують навколо стовбура. Квітка отримає від яблук важливі для розвитку сполуки. З плодів виділяються кислоти та мікроелементи, які потрапляють у кореневу систему в результаті розкладання. Навесні від яблук не залишиться жодного сліду, а ґрунт буде пухким.
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