Проблема анемії: як підняти рівень заліза в крові — вітаміни, продукти

Проблема анемії сьогодні у світі досить актуальна. До того ж найчастіше до неї більше схильні жінки, ніж чоловіки. Як швидко підняти рівень заліза в крові за допомогою вітамінів та продуктів?

Якщо ігнорувати анемію, вона може набути хронічного характеру, що вимагає довічного приймання добавок. Але мало хто бере до уваги, що існують фактори, які потрібні для кращого засвоєння заліза. Грубо кажучи, якщо вам потрібен вітамін Б для засвоєння вітаміну А, то жодні хитрощі з підняттям приймання вітаміну А вам не допоможуть, поки ви не нормалізуєте кількість вітаміну Б в крові. Однак, варто пам'ятати, що не всі вітаміни і мінерали можна пити разом.

Як підняти рівень заліза в крові в домашніх умовах: основні фактори

Отже, які вітаміни та мінерали потрібно попити, що покращити засвоюванність заліза в крові:

Цинк — цей мінерал можна назвати справді унікальним, адже він бере участь в метаболізмі заліза. Якщо в організмі не вистачає цинку, то і рівень заліза не буде підвищуватися. При цьому магній, мідь та саме залізо погіршують всмоктування цинку.

— цей мінерал можна назвати справді унікальним, адже він бере участь в метаболізмі заліза. Якщо в організмі не вистачає цинку, то і рівень заліза не буде підвищуватися. При цьому магній, мідь та саме залізо погіршують всмоктування цинку. Мідь — вона також впливає на засвоюванність заліза, навіть часто різні види анемії вказують на дефіцит міді в організмі, який рідко діагностується. Дефіцит міді може також бути однією з причин ранньої сивини, тому якщо у вас є цей симптом, а також дефіцит заліза, можливо вашому організму не вистачає саме міді.

— вона також впливає на засвоюванність заліза, навіть часто різні види анемії вказують на дефіцит міді в організмі, який рідко діагностується. Дефіцит міді може також бути однією з причин ранньої сивини, тому якщо у вас є цей симптом, а також дефіцит заліза, можливо вашому організму не вистачає саме міді. Марганець — він впливає на функцію 22 білків, що беруть участь у гомеостазі заліза.

— він впливає на функцію 22 білків, що беруть участь у гомеостазі заліза. Вітамін С — допомагає покращити засвоюванність заліза на 30%.

Як підняти залізо в крові народними методами: деякі продукти, які можуть допомогти

Ось деякі натуральні джерела вітамінів та мінералів, які необхідні для засвоєння заліза.

Цинк можна знайти в устрицях, субпродуктах, яловичині та крупах. Мідь — у горіхах, м'ясі, насінні та морепродуктах. Марганець шукайте в журавлині, чорниці, горіхах та бобових. А ось вітамін С міститься в солодкій паприці, петрушці, чорній смородині, кейлі та шпинаті.

Читайте також: