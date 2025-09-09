Проблема булінгу в школах: як розпізнати й боротися

В українських школах все частіше зустрічаються випадки насильства / © Pexels

Україна — в першій десятці країн Європи за поширеністю булінгу з-поміж 11-15-річних школярів. Такі дані наводить ВООЗ. Зокрема, 67% українських дітей або були жертвами, або кривдниками, або свідками булінгу — це вже дані ЮНІСЕФ.

Звісно, батьки не зможуть ізолювати дітей від важких ситуацій і переживань. Це вічна й невід’ємна складова життя. Але вони можуть допомогти вирішувати й створювати максимально сприятливе для цього середовище.

Отже, розбираємося, що таке булінг, яким він буває і як допомогти своїй дитині.

Булінг (цькування) — це психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство, що вчиняється стосовно дитини чи підлітка з боку інших учасників освітнього процесу.

Яким може бути булінг

Цькування буває кількох різновидів:

фізичне

сексуальне

економічне

психологічне

кібербулінг, тобто цькування онлайн

Причини, через які може виникати булінг:

людська нерівність

нетолерантність суспільства

насилля в родині чи інші травматичні фактори у вихованні

формування ієрархії в дитячому колективі

ставлення до насилля у самому суспільстві

Як навчити дитину самостійно захищатися

вчіть ніколи не терпіти образ та не давати себе вдарити

шукати дорослого, який може допомогти та захистити

одразу повідомляти старших про ситуації, які складаються

навчіть дитину говорити «ні», «стоп», «зі мною так не можна»

поважайте особисті кордони дитини, щоб вона розуміла, як з нею можна, а як — ні

Як розпізнати, що ваша дитина стала жертвою булінгу

Часто діти не розповідають про те, що їх цькують. Це може бути через страх, небажання ретравматизуватися або невіру в те, що батьки зможуть допомогти. Тому важливо знати ознаки, які можуть свідчити про те, що ваша дитина стала жертвою булінгу.

Зміни в емоційному стані. Якщо дитина була товариською, а стала замкненою, або навпаки, раніше була спокійною, а тепер демонструє надмірну емоційність — це може бути сигналом.

Зверніть увагу на:

Самокритику («я некрасива/ий», «в мене немодний одяг»)

Пошук недоліків у своїй зовнішності або характері

Заниження самооцінки

Негативні висловлювання про себе

Що робити батькам

Основним нормативним документом в цьому випадку є наказМОН №1646, який називається «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

Дії закладу освіти у випадках булінгу: перш за все, має бути повідомлення про цькування. Директор має повідомити поліцію та батьків, а також службу у справах дітей та центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді. Після цього директор повинен скликати засідання комісії з розгляду випадку булінгу.

Якщо проблема з цькуванням уже виникла, психологи радять спочатку говорити про неї з працівниками школи. Проте якщо навчальний заклад не йде назустріч, тоді є сенс звертатись до поліції.