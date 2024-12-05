Прочистить сильне засмічення труби: залийте домашній засіб в раковину — працює за лічені хвилини

Якщо засмічується стік, то вода починає погано сходити у трубах. Саме це найчастіше стає причиною появи неприємного запаху з раковини на кухні. На щастя, ви можете швидко впоратися з засміченням за допомогою звичайних інгредієнтів.

Спеціальний засіб для прочищення труб не завжди є під рукою, а раковина може забитися в будь-яку хвилину. Однак, ви можете дуже швидко і просто приготувати його самостійно. Для цього вам знадобляться інгредієнти, які можна знайти в будь-якому домі.

Візьміть 1 склянку харчової соди, трішки лимонного соку і 2 склянки столового оцту. Спочатку засипте соду в каналізацію. Вона буде діяти як м'який абразивний засіб, розчиняючи бруд та жир, які накопичилися на поверхні труб.

Одразу після цього залийте всередину 2 склянки оцту. Ви помітите хімічну реакцію (шипіння). Завдяки кислому складу оцту процес очищення содою підсилюється. Після цього закрийте стік пробкою і залишіть так на 15-20 хвилин. Реакція соди і оцту повинна повністю розчинити засмічення.

Зніміть пробку і повільно залийте в раковину гарячу воду. Ви можете використовувати навіть кип'яток, який краще вимиє залишки бруду та жиру.

Щоб в кухні поширився приємний аромат, візьміть невелику кількість лимонного соку і залийте його в раковину. За лічені хвилини приміщення наповниться свіжим цитрусовим запахом.

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