Продається в кожній аптеці: всього лише одна таблетка і будь-яка рослина буде знову пишно квітнути

Існує спеціальне підживлення, яке реанімує кімнатні рослини. Його застосовують, якщо квітка зів'яла, почала сохнути і скидати листя. Цікаво, що для підживлення рослин можна і потрібно використовувати деякі аптечні засоби.

Часто кімнатні рослини починають в'янути чи засихати після пересаджування чи переставляння горщика в інше місце. Рослина також може скидати листя, якщо її перелили.

Як врятувати квітку в такому разі? Чим підживити кімнатні рослини, щоб вони знову активно росли та пишно квітнули? На допомогу прийдуть звичні нам аптечні засоби, які можна знайти майже в кожному домі.

Найперше, спробуйте підживити рослину фолієвою кислотою. Достатньо взяти одну таблетку, залити її літром води у глибокій ємності, ретельно розчинити і обприскувати кімнатні рослини один раз на 10 днів. Як результат листя знову зазеленіє, з'являться нові бутони.

Ще одним досить поширеним аптечним засобом, який використовується для підживлення рослин, є аспірин. З його допомогою можна покращити імунну систему квітки, підвищити її опірність до грибкових захворювань та комах. Аспірин допомагає реанімувати хворі рослини, особливо після зимового періоду.

Для приготування розчину, візьміть чверть пігулки аспірину і розчиніть її в 2 л води.

Використовувати для підживлення рослин можна і бурштинову кислоту. Вона застосовується як активатор росту, підвищує імунітет, захищає від шкідників, лікує коріння, які почали гнити. Як розводити бурштинову кислоту в таблетках для поливання рослин? Все досить просто. Якщо квітка зів'яла, візьміть чверть пігулки бурштинової кислоти і розведіть її в 1 л води. Для обприскування береться 1% розчин бурштинової кислоти (1 цілу таблетку розчиняють в літрі води). Таке підживлення можна зберігати до трьох днів.

Також підгодувати рослини можна глюкозою. Вона є для квітів будівельним матеріалом, який сприяє утворенню складних органічних речовин. Її застосовують, якщо потрібно відновити засушену рослину. Як використовувати глюкозу для рослин? Візьміть одну пігулку і розчиніть її в 1 літрі води.

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