Продукти для імунітету, гарного зору та здорової шкіри: де міститься багато цинку

Вітаміни. / © Unsplash

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Цинк - важливий мікроелемент, що необхідний для підтримання здоров'я та функціонування організму. Зокрема, він відіграє ключову роль в імунній системі, а також дуже корисний для очей, шкіри та волосся.

Які продукти містять цинк, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Рекомендована денна норма цинку в раціоні – 11 мг для чоловіків та 8 мг для жінок. Нестача цього мікроелементу може мати багато симптомів. Зокрема, це - часті застудні захворювання, синдром підвищеної кишкової проникності, постійна діарея, поганий зір, безпліддя, порідіння волосся, повільне загоєння ран.

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Багаті на цинк продукти

М’ясо . Яловичина, свинина та баранина містять багато цинку. Джерелом цього вітаміну також є печінка.

Морепродукти . Краби, креветки, а особливо устриці - джерела цинку.

Молочні продукти. Молоко, сир та йогурт містять помірну кількість цинку, але є гарним доповненням до раціону.

Горіхи та насіння. Гарбузове насіння, кунжут та мигдаль також містять багато цинку. Крім того, горіхи і насіння багаті на корисні жири.

Цільнозернові продукти. Вівсянка, кіноа та коричневий рис не лише багаті на цинк, а ще й забезпечують організм клітковиною, вітамінами та мінералами.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкорисніші альтернативи тваринному молоку.