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Продукти для імунітету, гарного зору та здорової шкіри: де міститься багато цинку
Щоб підтримувати норму цинку на день, необхідно включати до раціону продукти, багаті на цей мікроелемент.
Цинк - важливий мікроелемент, що необхідний для підтримання здоров'я та функціонування організму. Зокрема, він відіграє ключову роль в імунній системі, а також дуже корисний для очей, шкіри та волосся.
Які продукти містять цинк, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Рекомендована денна норма цинку в раціоні – 11 мг для чоловіків та 8 мг для жінок. Нестача цього мікроелементу може мати багато симптомів. Зокрема, це - часті застудні захворювання, синдром підвищеної кишкової проникності, постійна діарея, поганий зір, безпліддя, порідіння волосся, повільне загоєння ран.
Багаті на цинк продукти
М’ясо. Яловичина, свинина та баранина містять багато цинку. Джерелом цього вітаміну також є печінка.
Морепродукти. Краби, креветки, а особливо устриці - джерела цинку.
Молочні продукти. Молоко, сир та йогурт містять помірну кількість цинку, але є гарним доповненням до раціону.
Горіхи та насіння. Гарбузове насіння, кунжут та мигдаль також містять багато цинку. Крім того, горіхи і насіння багаті на корисні жири.
Цільнозернові продукти. Вівсянка, кіноа та коричневий рис не лише багаті на цинк, а ще й забезпечують організм клітковиною, вітамінами та мінералами.
Нагадаємо, раніше ми писали про найкорисніші альтернативи тваринному молоку.