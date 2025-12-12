Які продукти не можна зберігати в холодильнику / © www.freepik.com/free-photo

Ми звикли, що холодильник — найкраще місце для зберігання будь-якої їжі, але це не завжди так.

Незнання правил зберігання продуктів може не лише зіпсувати їхній смак, а й призвести до їхнього псування.

ТСН.ua зібрав перелік продуктів, які не можна зберігати у холодильнику.

Консерви, варення та джем

Різноманітні варення та інші консервовані продукти можуть залишатися свіжими та безпечними роками, стоячи просто на полиці. Зберігати їх у холодильнику — нераціонально, оскільки вони витісняють продукти, які справді потребують охолодження.

Консерви

Проте, слід пам’ятати про винятки, такі» варення» холодного приготування із чайної троянди. Також, якщо ви вже відкрили консерви, залишки необхідно перекласти у чисту герметичну тару (скло чи кераміка), помістити в холодильник і з’їсти упродовж протягом наступних 24 годин.

Хліб та інші вироби

Через холод та вологу, булочки та хліб у холодильнику швидше черствіють, ніж тоді, коли вони зберігаються за кімнатної температури.

Тому слід зберігати хлібобулочні вироби просто на кухні, але у пакеті чи в хлібниці. Якщо ви раптом купили забагато цього продукту — його можна зберігати в морозильній камері. І вже перед вживанням розморожувати невелику кількість.

Крупи та пластівці

Крупи та пластівці (наприклад, гречка, вівсянка, рис) не можна ставити в холодильник. Там У вони швидко вберуть у себе вологу, стануть мокрими, зокрема можуть розм’якнути або навіть покритися пліснявою.

Їх необхідно зберігати у кухонній шафі. Найкраще місце — це спеціальні контейнери зі скла чи кераміки. Якщо у вас немає контейнера, можете зберігати їх у звичайному паперовому пакеті.

Шоколад

Якщо ви зберігатимете шоколад у холодильнику, то з часом на ньому може з’явитися білий наліт. Це відбувається тому, що жир (какао-масло) або цукор, що є у складі шоколаду, виходять на поверхню плитки через різкі зміни температури та вологість. Їсти такий шоколад безпечно, але він вже не буде таким смачним.

Щоб зберегти його найкращий смак, тримайте шоколад при кімнатній температурі. Виняток — тільки найспекотніші літні дні. Якщо від сильної спеки він стає м’яким і неприємним, його можна покласти в холодильник, але лише на короткий час — не довше одного-двох днів.

Мед

Перебуваючи у холодильнику, мед швидко кристалізується та втрачає свою користь. Вам необхідно його зберігати за кімнатної температури. Варто пам’ятати, що мед не зіпсується навіть у теплу погоду.

Мед / © Pixabay

Кава та спеції

Не варто класти спеції у холодильник, адже тоді вони втрачають свій смак і текстуру через надмірну вологість. Крім того, сильні запахи різних спецій можуть «змішатися» між собою та навіть перейти на інші продукти, які лежать поруч.

Для того щоб ваші прянощі довше залишалися ароматними, їх потрібно зберігати в щільно закритих банках або пакетах при звичайній кімнатній температурі, трохи далі від прямого світла.

Те ж саме стосується кави. Кавові зерна мають сильний запах, але при цьому вони, як губка, вбирають усі навколишні аромати. Якщо ви покладете каву до холодильника, вона дуже швидко почне пахнути овочами, рибою чи чим завгодно, що там лежить.

Щоб уникнути цього «ароматного міксу», тримайте каву в герметичній місткості та зберігайте її у звичайній кухонній шафі.

Оливкова олія

Якщо ви зберігаєте оливкову олію в холодильнику — вам слід негайно її звідти забрати. Адже там вона загущується, у ній утворюється осад, а ще вона починає гірчити.

Оливкову олію слід зберігати якомога далі від прямих сонячних променів, найкращий варіант — скляна пляшка, яка стоїть у кухонній шафі.

Цибуля та часник

Для довготривалого зберігання цибулі та часнику необхідне сухе середовище і вільний доступ повітря (хороша вентиляція). У холодильній камері, де зазвичай висока вологість і слабка циркуляція, ці умови відсутні.

Якщо залишити неочищену цибулю в холоді, волога швидко призведе до того, що вона стане м’якою, почне гнити або вкриється пліснявою. Часник може прорости через надлишок вологи.

Цибуля та часник / © job-sbu.org

Обидва коренеплоди мають дуже виражений аромат, який легко поглинається іншими продуктами (наприклад, маслом, молоком чи деякими овочами), зіпсувавши їхній смак.

Вам варто зберігати цибулю та часник у сухому, прохолодному, добре провітрюваному місці (наприклад, у коморі), але не в поліетиленових пакетах.

Якщо ви вже розрізали цибулину або почистили кілька зубчиків часнику і не використали їх повністю, тоді їх справді варто помістити в холодильник в герметичному контейнері чи пакеті, і вжити ці залишки необхідно протягом двох-трьох днів.

Картопля, морква, буряк

Холодильник — ворог картоплі. При низьких температурах крохмаль, що міститься в цьому овочі, швидко трансформується в цукор. Це призводить до того, що картопля набуває неприємного солодкуватого присмаку, стає м’якою та втрачає свої кулінарні якості. Найкраще місце для її зберігання — прохолодне, сухе приміщення з хорошою вентиляцією, наприклад, льох чи спеціальні ящики.

Морква та буряк також не люблять холодильник. Вони стають млявими і в’ялими, швидко втрачаючи свою хрустку текстуру. Крім того, надлишок вологи може спровокувати появу плісняви.

Як і картоплю, моркву та буряк слід тримати в прохолодному, сухому місці та обов’язково у відкритій або добре вентильованій тарі, що забезпечить циркуляцію повітря.

Помідори, огірки та інші водовмісні овочі

Перебуваючи у холодильнику, такі овочі швидко втрачають свій смак та можуть зогнити раніше, ніж за кімнатної температури.

Їх слід зберігати в кошику (чи іншій тарі) на кухні, а ще краще — купувати рівно стільки, скільки необхідно.

Гарбуз, кабачок, патисон, цукіні

Усі ці овочі не потребують низької температури для зберігання. Перебуваючи у холодильнику, вони стають м’якими, та можуть покритися пліснявою. Найкраще місце для їх зберігання — комора чи льох.

Проте, якщо ви все ж таки розрізали гарбуз, вам варто покласти його у холодильник не довше ніж на три чи чотири дні.

Гарбузи найкраще зберігати у льоху чи коморі / © Pixabay

Екзотичні фрукти, які люблять тепло

Вам не слід класти жовті банани в холодильник, адже вони швидко почорніють. Якщо ви придбали зелені банани, то вони мають достигнути в теплі (приблизно +15…+20°C).

Якщо банани перестигли, вам потрібно очистити їх від шкірки та заморозити. Їсти такі фрукти вже не слід, однак їх можна використати для випічки. Інші теплолюбні фрукти (абрикоси, манго, персики, ківі) також не тримайте довго в холоді.

Авокадо можна класти в холодильник лише стиглим, а недостигле авокадо мусить дозріти при кімнатній температурі, інакше воно залишиться твердим і несмачним.

Цитрусові

Лимони, апельсини, мандарини у холоді швидше почнуть гнити, ніж у теплі. Окрім того, ці фрукти мають насичений аромат і можуть поглинати запахи з довкілля.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, що потрібно їсти взимку для зміцнення імунітету.

