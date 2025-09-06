Продукти, які не можна зберігати на дверцятах холодильника

Дверцята часто відкривають, тому повітря там швидко нагрівається / © Associated Press

Правильне розташування продуктів у холодильнику безпосередньо впливає на їхню свіжість. Особливо це стосується дверцят, де температура нестабільна через постійне відкривання.

Про це пише ЕatingWell.

Молоко

Зберігання молока в дверцятах — погана ідея. Тут температура коливається, що прискорює ріст бактерій і призводить до швидкого псування.

Яйця

Багато холодильників мають спеціальні комірки для яєць у дверцятах, але це не найкраще місце. Краще зберігати яйця на внутрішній полиці в оригінальній упаковці. Так вони менше втрачають вологу і не вбирають запахи.

Сир

Для сиру теж передбачено окремий ящик, а не дверцята. У цьому ж відділенні зручно зберігати м’ясні делікатеси.

Фрукти та овочі

Хоча дверцята забезпечують швидкий доступ, фрукти та овочі краще тримати в спеціальних ящиках.

Сире м’ясо та птиця

Головна небезпека сирого м’яса і птиці — сік, який може потрапити на інші продукти. На дверцятах ризик особливо високий, а перепади температури створюють додаткову загрозу. Найнадійніше зберігати м’ясо на нижній полиці в плівці або герметичних контейнерах.

