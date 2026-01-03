© Associated Press

М’ясо, рибу та молочні продукти треба зберігати в холодильнику, а консервовані продукти — у шафах, але ви можете бути здивовані, дізнавшись, що є кілька інших повсякденних продуктів, які ви неправильно зберігаєте.

Про це пише Lovefood.

Перелік продуктів, які варто перекласти з комори або шафи до холодильника.

Яблука

На відміну від більшості інших фруктів, яблукам насправді корисно охолоджуватися. Це пояснюється тим, що яблука виділяють газоподібний етилен, який змушує інші фрукти та овочі швидше дозрівати. Якщо ви зберігаєте яблука в холодильнику, це сповільнить виробництво етилену, завдяки чому вони (та інші ваші продукти) довше зберігатимуться. Намагайтеся тримати яблука подалі від інших фруктів та овочів у холодильнику.

Авокадо

Де зберігати авокадо залежить від його стиглості. Якщо воно дуже тверде, коли ви його стискаєте, залиште його на кухонному столі дозрівати. Коли воно стане м’яким, покладіть його до холодильника.

Банани

Ми всі чули, що банани не треба зберігати в холодильнику, оскільки це зупиняє процес дозрівання. Це абсолютна правда, але як тільки банани повністю дозріють, ви можете покласти їх до холодильника, щоб вони найкраще зберігалися протягом кількох днів.

Диня канталупа

Диню канталупу не завжди потрібно одразу класти до холодильника — це залежить від того, наскільки вона стигла. Ціла диня може спокійно лежати на столі, доки дозріває, але як тільки вона стане м’якою та ароматною, її краще покласти до холодильника, щоб вона довше залишалася свіжою.

Олії холодного віджиму

Олії холодного віджиму можуть з часом псуватися через окислення. Наприклад, лляна олія містить альфа-ліноленову кислоту. Хоча її не потрібно зберігати в холодильнику, охолодження, безумовно, подовжить термін її придатності, уповільнюючи процес окислення, зберігаючи її смак і користь для здоров’я довше.

Кукурудза

Кукурудзу дійсно потрібно зберігати в прохолодному місці, оскільки її природні цукри починають розщеплюватися та перетворюватися на крохмаль одразу після збору. Зберігання кукурудзи в холодильнику, щільно загорнутої в пакет, запобіжить її висиханню та надмірному крохмалистому нальоту. Якщо ви не плануєте використовувати її протягом трьох днів, заморозьте її.

Джем

Зберігання у холодильнику джему допоможе запобігти знебарвленню, зміні консистенції та навіть втраті смаку, а найголовніше — запобіжить утворенню цвілі.

Горіхи

Існує поширена помилкова думка, що горіхи слід зберігати в шафі. Однак, щоб зберегти їхню свіжість, їх слід зберігати в холодильнику в герметичному контейнері. Горіхи містять високий відсоток олії, тому теплі умови можуть призвести до їх швидкого псування. Вони залишатимуться їстівними, якщо зберігати їх у шафі до місяця, але якщо ви плануєте зберігати їх довше, пересипте їх у герметичний контейнер і поставте до холодильника.

Цільнозернове борошно

Це може здатися дивним, але цільнозернове борошно дуже корисне для зберігання в холодильнику. Цільнозернове борошно виготовляється з цілого зерна, включаючи лушпиння, а це означає, що борошно зберігає багато клітковини, вітамінів та інших корисних для здоров’я речовин. Охолодження допоможе зберегти смак, запах і якість цільнозернового борошна. Тим часом у коморі воно пролежить не більше трьох місяців, перш ніж прогіркне.

Важливо: не варто захаращувати місце в холодильнику зайвими продуктами, адже чим більше вільного простору, тим краще циркулює повітря (що важливо для збереження свіжості продуктів).

