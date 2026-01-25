Продукти, які варто мати вдома на випадок тривалих відключень

Які продукти варто мати вдома під час блекауту / © Credits

Реклама

Через постійні загрози для критичної інфраструктури та тривалі відключення світла та опалення, варто завчасно підготуватися до блекауту. Окрім стандартного набору з аптечки, павербанків, свічок та газових балонів, особливу увагу слід приділити побутовому теплу, забезпечивши дім ковдрами, термобілизною та термосами.

Пріоритетом є формування запасів їжі та води. Замість приготування страв наперед, які можуть зіпсуватися без холодильника, краще накопичувати продукти тривалого зберігання, що не потребують термічної обробки.

Які продукти варто мати вдома на випадок тривалих відключень електроенергії — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Перелік продуктів, які потрібно мати на випадок блекауту

Для стабільного харчування в умовах відсутності світла основу раціону мають складати консерви. Обирайте м’ясні, рибні чи овочеві консерви (нут, сочевицю, квасолю), оскільки вони безпечніші за домашні закрутки.

Якщо ж ви використовуєте домашню тушонку, її обов’язково треба кип’ятити 30 хвилин. Чудовою альтернативою можуть стати туристичні сухпайки та сублімовані страви — вони натуральні, довго зберігаються та потребують лише трохи окропу.

Серед зернових продуктів ідеальними є ті, що готуються методом настоювання. Кускус і пластівці достатньо залити окропом на кілька хвилин, а гречку, кіноа чи дрібний булгур можна замочити навіть у холодній воді на ніч.

Використання термоса дозволяє приготувати без вогню ячну кашу, пшоно та макарони твердих сортів. Доповнити ці страви можна хлібцями, сухарями, горіхами, сухофруктами, шоколадом або поживними батончиками.

Реклама

Коренеплоди та молочні продукти також можуть бути в меню. Моркву, буряк, гарбуз чи картоплю варто запекти заздалегідь, поки є електрика — у холодному вигляді вони містять корисний резистентний крохмаль.

Що стосується «молочки», обирайте ультрапастеризоване молоко, яке зберігається місяцями без холодильника, або сухе молоко. Тверді та кисломолочні сири також витримують певний час у прохолоді, а сир можна навіть заморозити про запас.

Як підготувати запас води

Подбайте про запас води для всієї родини щонайменше на три дні. Розраховуйте, що одному дорослому щодоби необхідно 2–3 літри лише для пиття, а також додаткові 10–12 літрів для гігієнічних потреб та приготування страв.

Для того, щоб не плутати пляшки з водою, чітко підпишіть тари з питною та технічною.

Реклама

Якщо у вас немає бутильованої води, можна використовувати воду з бюветів, колодязів або пунктів розливу, але вона обов’язково потребує знезараження перед вживанням.

Найпростіший спосіб — кип’ятіння протягом 10 хвилин із подальшим використанням фільтра, проте пам’ятайте, що таку воду можна зберігати лише одну добу.

Також для дезінфекції можна використовувати спеціальні аптечні чи туристичні таблетки. Альтернативним методом є активоване вугілля: подрібніть 4–5 пігулок на кожен літр води, загорніть порошок у марлю та залиште в місткості на 6–12 годин.

Раніше ТСН.ua розповідав, як можна зігрітися вночі, коли немає опалення. За словами експертів, головне правило виживання в холодному домі — створити багатошаровий захист, де кожен елемент працюватиме як термос, утримуючи тепло власного тіла.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.