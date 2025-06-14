Продукти, які збережуть жіноче здоров'я після 40 років: список

Продукти / © pixabay.com

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40-річчя - це новий етап у житті кожної жінки: метаболізм починає сповільнюватися, гормональний фон коливається, а організм потребує більше турботи. Дієта стає одним із центральних стовпів підтримки фізичного та емоційного здоров'я.

Які десять продуктів, що впливають на енергію, сон, шкіру, імунітет та психічне здоров'я, варто ввести до свого раціону, розповіла дієтологиня Сібеле Спінеллі.

За її словами, 40-річчя - ідеальний вік для коригування звичок та інвестування у вибір продуктів харчування, що сприяють довголіттю та якості життя.

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Багата на Омега-3 риба - лосось, сардини, тунець

Омега-3 має протизапальну дію, захищає серце, покращує настрій і сприяє здоров'ю ділянок мозку, які дуже чутливі до старіння у жінок.

Темно-зелені овочі - шпинат, капуста, броколі

Ці продукти є джерелами магнію, заліза та кальцію. Ці поживні речовини необхідні для кісток та гормонального балансу.

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Авокадо

Цей фрукт багатий на корисні жири. Тому допомагає регулювати гормони, покращує насичення та сприяє здоров'ю шкіри.

Червоні ягоди

Полуниця, ожина, чорниця є потужними антиоксидантами, борються з вільними радикалами та допомагають запобігти передчасному старінню.

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Цільнозернові

Овес, кіноа, бурий рис - ідеальні для кишківника. Вони допомагають контролювати холестерин та підтримувати рівень енергії протягом дня.

Горіхи та насіння

Різні види горіхів є джерелом селену, цинку та вітаміну Е. Вони сприяють здоров'ю щитоподібної залози та мають нейропротекторний ефект.

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Натуральний йогурт або кефір

Кисломолочні продукти багаті на пробіотики. Вони продукти регулюють кишкову флору, зміцнюють імунітет і позитивно впливають навіть на настрій.

Яйця

Яйця багаті на білок, холін та вітамін D. Вони допомагають зберегти м'язову масу, яка, як правило, зменшується з віком.

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Насіння льону, чіа, кунжуту

Це насіння є чудовими джерелами клітковини та природних фітоестрогенів, які допомагають у регуляції гормонів та профілактиці серцево-судинних захворювань.

Зелений чай

Це природний термогенік, покращує травлення, має антиоксидантний ефект та сприяє контролю ваги.

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Нагадаємо, раніше ми писали про п’ять причин, чому треба їсти гречку якомога частіше.