Продукти зі столу, якими не можна годувати собаку: потім тварину буде складно вилікувати

Багато власників собак іноді діляться з улюбленцем смачненьким, не замислюючись про наслідки. Але деякі продукти, абсолютно безпечні для людини, для тварини стають справжньою отрутою. Ветеринари наголошують, що навіть невелика кількість таких ласощів може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям домашнього улюбленця.

Шоколад і какао. В шоколаді міститься теобромін — речовина, токсична для собак. Вона уражає серце та нервову систему. Симптоми отруєння: блювання, тремор, прискорене серцебиття.

Цибуля і часник. Вони руйнують еритроцити в крові тварини, що призводить до анемії. Навіть термічно оброблена цибуля залишається небезпечною.

Виноград і родзинки. Ці фрукти викликають гостру ниркову недостатність. Досі невідомо, яка саме речовина є токсичною, але навіть кілька ягід можуть стати смертельними для маленького собаки.

Кістки з птиці та риби. Вони легко ламаються на гострі уламки та травмують стравохід, шлунок або кишківник. Крім того, можуть спричинити кишкову непрохідність.