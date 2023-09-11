Професіонали не одобряють: сім помилок, які здешевлять навіть найдорожчик ремонт оселі

Використання пластикових підвіконників

Згодом ви зрозумієте, що з пластиковими підвіконниками набагато більше проблем, ніж здається на перший погляд. Через деякий час матеріал починає жовтіти, тріскатися, покриватися неприємними плямами. І позбутися цих проблем досить складно. Якщо у вашій квартирі, як і у багатьох інших, все ще стоять пластикові підвіконня, можливо прийшов час задуматися над більш надійними сучасники матеріалами. Наприклад, можна облицювати дерев'яними фактурами чи плиткою.

Неправильно підібрана довжина штор

Звичайно колір та довжину штор кожна людина обирає під свій смак. Але професіонали добре знають, що існують негласні правила, які допоможуть зробити дизайн квартири сучасним та стильним. Обираючи укорочені моделі обов'язково зверніть увагу на те, щоб вони прикривали підвіконня. Занадто короткі штори візуально зменшують вікно. Непрактично і обирати занадто довгі фіранки, які "лежать" на підлозі. Насамперед тому, що вони будуть "збирати" на себе бруд. Також такі штори заважатимуть під час прибирання. Акуратно і зручно, коли вони на кілька сантиметрів не доходять до підлоги.

Проводи і подовжувачі

Проводи — це саме та деталь, яку завжди хочеться сховати від чужих очей. Адже "павутина" з проводів відразу вказує на посереднє відношення господаря квартири до ремонту. Спеціалісти не рекомендують протягувати дроти вздовж стін чи використовувати пластикові скоби. Більш сучасним і стильним рішенням можна назвати використання плінтусних коробів.

Дешева фурнітура завжди псує вигляд кімнати / Фото: pixabay.com

Дешева фурнітура

Перше, що помітять гості після того, як увійдуть в вашу квартиру після ремонту, це двері. Тому краще позбутися старої фурнітури. Петлі та дверні ручки — важлива деталь, про яку часто забувають під час ремонту. Однак, не варто обирати найдешевші, щоб зробити ремонт бюджетнішим. Це не та річ, на якій варто економити.

Декор штучними рослинами

Краще не мати жодної рослини, аніж поставити в будинку хоча б одну штучну. Такі букети точно не принесуть естетичного задоволення і дуже здешевлять ремонт. Крім цього варто подумати про те, що на них буде осідати пил, а тому роботи по дому у вас буде більше. Якщо ви не встигаєте доглядати за живими рослинами, зверніть увагу на невибагливі варіанти. Вам підійдуть кактуси, спатифілуми, пеларгонії та каланхое. Зелень додасть інтер'єру свіжості.

Електрощиток

Коли в передпокої виступає пластиковий щиток, він однозначно здешевлює ремонт. Однак сьогодні можна з легкістю його замаскувати. Фінанси не дозволяють робити щось масштабне? Можна просто замінити громіздку пластикову коробку на більш плоску, яка буде гармоніювати з кольором шпалер. Якщо ви вмієте робити щось своїми руками, спробуйте змайструвати короб-ключницю чи замаскувати його за картиною.

Неорганізований простір

Порядок та чистота завжди прикрашають будь-який ремонт. Тому важливо не забувати про генеральне прибирання, намагайтеся не захаращувати квартиру і вчасно позбавлятися зайвих речей. А щоб додати порядку, прибрайте спеціальні органайзери в ванну кімнату і на кухню. Вони допоможуть краще облаштувати простір.

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