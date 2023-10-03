Професійна садівниця розповіла, що обов'язково потрібно зробити з плодовими деревами восени

Професіонали розсекретили, коли потрібно білити дерева: навесні чи восени. А також розповіли про секретний розчин для квітучого саду.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що вносити під кущі смородини восени, щоб в майбутньому були великі плоди. Але після спекотного літа в саду ще багато іншої роботи. Наприклад, варто подумати, коли потрібно білити дерева: навесні чи восени. Більшість робить це після зими. Але фахівчиня Ольга Черноусова на сайті "Хазяїн" поділилася своєю думкою.

Давайте розберемося, які цілі досягаються побіленням плодових дерев і коли краще їх білити.

Садівниця вказує, що побілення — це спосіб захистити кору стовбура і скелетних гілок від агресивних погодніх умов, які часто бувають взимку. В цей же час можна додатково вбити частину спор грибів, яєць і личинок шкідників, лишайників. Тому виходить, що білити дерева краще все ж восени. Найкраще — в період, коли щойно закінчився падолист. Повторне побілення роблять також у лютому, після відлиги. А якщо ви хочете, щоб навесні дерева виглядали гарно і святково, можна ще раз пройтися побіленням в квітні (але це не обов'язково).

Як білити дерева восени

Ви можете придбати спеціальний розчин в магазині, але краще приготувати його самостійно. Для цього потрібно взяти такі інгредієнти:

10 л (плюс 1 л та 0,5 л) теплої води;

3 кг меленої крейди;

2-3 л крохмалю;

500 г мідного купоросу.

Як готувати побілення:

Вилийте у велику ємність 10 л теплої води, додайте 3 кг крейди і ретельно перемішайте. Окремо розведіть 1 л води та 500 г мідного купоросу, повільно влийте в крейдяний розчин і ще раз перемішайте. Заваріть клейстер: в 0,5 л води додайте 2-3 л крохмалю, потім швидко влийте його в розчин, перемішайте.

Після цього можете починати білити плодові дерева. Краще використовувати широкий пензель.

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