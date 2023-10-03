Професійна садівниця розповіла, що обов'язково потрібно зробити з плодовими деревами восени

Професіонали розсекретили, коли потрібно білити дерева: навесні чи восени. А також розповіли про секретний розчин для квітучого саду.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що вносити під кущі смородини восени, щоб в майбутньому були великі плоди. Але після спекотного літа в саду ще багато іншої роботи. Наприклад, варто подумати, коли потрібно білити дерева: навесні чи восени. Більшість робить це після зими. Але фахівчиня Ольга Черноусова на сайті "Хазяїн" поділилася своєю думкою.
Давайте розберемося, які цілі досягаються побіленням плодових дерев і коли краще їх білити.
Садівниця вказує, що побілення — це спосіб захистити кору стовбура і скелетних гілок від агресивних погодніх умов, які часто бувають взимку. В цей же час можна додатково вбити частину спор грибів, яєць і личинок шкідників, лишайників. Тому виходить, що білити дерева краще все ж восени. Найкраще — в період, коли щойно закінчився падолист. Повторне побілення роблять також у лютому, після відлиги. А якщо ви хочете, щоб навесні дерева виглядали гарно і святково, можна ще раз пройтися побіленням в квітні (але це не обов'язково).
Як білити дерева восени
Ви можете придбати спеціальний розчин в магазині, але краще приготувати його самостійно. Для цього потрібно взяти такі інгредієнти:
- 10 л (плюс 1 л та 0,5 л) теплої води;
- 3 кг меленої крейди;
- 2-3 л крохмалю;
- 500 г мідного купоросу.
Як готувати побілення:
- Вилийте у велику ємність 10 л теплої води, додайте 3 кг крейди і ретельно перемішайте.
- Окремо розведіть 1 л води та 500 г мідного купоросу, повільно влийте в крейдяний розчин і ще раз перемішайте.
- Заваріть клейстер: в 0,5 л води додайте 2-3 л крохмалю, потім швидко влийте його в розчин, перемішайте.
Після цього можете починати білити плодові дерева. Краще використовувати широкий пензель.
Читайте також: