Професійні клінери розповіли про 5 предметів у домі, яких варто позбутися заради чистоти та комфорту

Мрієте про дім, що легко тримати в порядку? Експерти з клінінгу поділилися списком речей, які лише ускладнюють прибирання й не приносять жодної користі. Вони виокремили п’ять елементів інтер’єру, від яких краще відмовитися, адже саме вони найчастіше створюють безлад, накопичують пил або сприяють появі неприємних запахів.

Основні причини, чому ці предмети варто прибрати з дому, — складність догляду, марність використання та ризик появи стійких запахів чи плям.

Ось п’ять речей, які фахівці наполегливо радять вилучити з вашого простору:

