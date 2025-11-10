- Дата публікації
Професійні клінери розповіли про 5 предметів у домі, яких варто позбутися заради чистоти та комфорту
Професійні прибиральники склали перелік предметів, яких варто уникати у помешканні.
Мрієте про дім, що легко тримати в порядку? Експерти з клінінгу поділилися списком речей, які лише ускладнюють прибирання й не приносять жодної користі. Вони виокремили п’ять елементів інтер’єру, від яких краще відмовитися, адже саме вони найчастіше створюють безлад, накопичують пил або сприяють появі неприємних запахів.
Основні причини, чому ці предмети варто прибрати з дому, — складність догляду, марність використання та ризик появи стійких запахів чи плям.
Ось п’ять речей, які фахівці наполегливо радять вилучити з вашого простору:
Килимки навколо унітазу. Вони швидко вбирають запахи, важко перуться й фактично не виконують жодної корисної функції.
Матові фасади на меблях. На них постійно видно сліди пальців і пил, тож прибирання перетворюється на щоденний ритуал.
Підвісні освіжувачі в унітазі. Замість того щоб освіжати, вони часто залишають розводи, спричиняють забарвлення кераміки та можуть засмічувати слив.
Силіконові йоржики. Виглядають неестетично, чистять гірше за класичні моделі, а догляд за ними — ще той квест.
Чорні матові раковини. Вони критично непрактичні: кожна крапля води залишає помітні сліди, які важко вивести.