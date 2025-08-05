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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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236
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2 хв

Професійний мандрівник назвав найгірші міста для подорожей: подробиці

Експерт із подорожей зізнався, які міста викликали у нього відразу. Серед них — Лас-Вегас і Джакарта.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Подорож

Подорож / © pixabay.com

З настанням літа чимало людей замислюються про відпочинок, але професійний турагент Карлос Лавілла радить добре подумати, перш ніж обирати напрямок. У вірусному відео в TikTok він розповів про п’ять міст, які його розчарували найбільше за три десятиліття подорожей.

Про це пише Express.

«Це п’ять міст, у яких я, як професійний турагент, почувався найбільш некомфортно через їхню низьку або повну відсутність туристичної привабливості», — зазначив Лавілла.

П’яте місце у його списку посів Рейк’явік, столиця Ісландії. Попри славу північного сяйва й Голубої лагуни, місто викликало у мандрівника відверте роздратування.

«Якщо крадіжка — це негарно, то Рейк’явік ще гірший, ніж крадіжка», — сказав Карлос. — «Там ледь знайдеться озеро, дві качки працюють на пів ставки, а все інше можна загорнути в обгортку й подарувати першому-ліпшому».

На четвертому місці — Мале, столиця Мальдів. Хоча країна славиться райськими пляжами, столиця залишила неприємне враження.

«Мале — як прищ на обличчі супермоделі», — прокоментував Лавілла. — «Не можеш відвести очей, і хочеться його прибрати. Але завдяки своїй потворності, він підкреслює красу решти країни».

Лас-Вегас, який щороку відвідують понад 40 мільйонів туристів, опинився на третьому місці. За словами Карлоса, місто виглядає неприродно.

«Його наче відвезли до пластичного хірурга, який приліпив до нього різні елементи з інших куточків світу», — пояснив він.

Другим найменш привабливим містом для туристів, є Найробі, столиця Кенії. Карлос каже, що протягом цього часу його головною турботою було «постійне підтвердження того, що він справді живий, а не помер і не потрапив прямо до пекла».

Очолила список Джакарта — столиця Індонезії. За словами експерта, якість повітря там вкрай низька, а вулицями гуляють гігантські пацюки.

«Це не просто один із найбільш забруднених міст світу, це — місто величезних щурів. Уявіть масштаб проблеми: Міккі Маус давно вийшов на пенсію і переїхав у Джакарту», — додав Лавілла.

Нагадаємо, експерт підготував 7 простих, але ефективних порад, які зроблять будь-яку мандрівку комфортнішою, дешевшою і безпечнішою.

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