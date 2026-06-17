Профілактика фітофтори на помідорах: чим обробити томати у червні

Профілактика фітофтори

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Червень — це час, коли на городах остаточно прокидаються спори небезпечного грибка фітофтори (Phytophthora infestans). Оскільки в цей період на кущах уже активно формуються та дозрівають плоди, застосування агресивної хімії стає небезпечним для здоров’я людини. У такій ситуації найкраще скористатися перевіреним народним засобом на основі молочної сироватки та йоду. Така обробка працює як надійна профілактика, , вона не лікує вже уражену рослину, але ефективно запобігає появі та поширенню хвороби.

Чому сиворотка працює, а просто молоко — ні

Ефективність цього методу полягає в особливих хімічних та біологічних властивостях його компонентів, що підтверджено дослідженнями в галузі захисту рослин:

Кисле середовище проти грибка. Молочна сироватка створює на поверхні рослини кислу реакцію завдяки діяльності молочнокислих бактерій. Фітофтора категорично не любить і не переносить кислого середовища, тому її спори просто не можуть розвиватися.

Відсутність жиру та дихання листків. На відміну від звичайного молока, у сироватці майже немає жиру. Молоко залишає на листі щільну жирну плівку, яка закриває продихи і заважає диханню рослини. Сироватка ж підкислює поверхню, утворюючи тонку еластичну білкову плівку (з альбумінів та глобулінів), яка перекриває доступ кисню до спор грибка, але не шкодить самому томату.

Знезараження йодом. Йод виступає в ролі потужного антисептика. Він коагулює (згортає) білки патогенних мікроорганізмів, знезаражує поверхню куща і знищує спори на початкових стадіях.

Як приготувати та застосовувати розчин для обробки томатів проти фітофтори

Для приготування ефективного та безпечного робочого розчину необхідно чітко дотримуватися пропорцій, щоб не викликати опіків ніжного листя, а саме, у 9 літрів відстояної теплої води додати літр молочної сироватки та 10 крапель спиртового йоду (5%).

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Обробку проводять виключно в суху погоду і обов’язково у вечірній час (або в похмурі дні). Нанесення розчину під прямими променями сонця перетворить краплі на лінзи і призведе до сонячних опіків.

Розчин наносять за допомогою дрібнодисперсного обприскувача дуже сильно і рясно, ретельно покриваючи як усе листя (особливо з нижнього боку), так і зелені плоди.

Першу профілактичну обробку роблять одразу після висадки розсади на постійне місце. Надалі обприскування повторюють кожні 10–14 днів.

Якщо пройшов дощ, захисний білковий шар повністю змивається, тому обробку потрібно обов’язково повторити позапланово, як тільки кущі просохнуть.

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Додаткові агротехнічні заходи

Захист томатів у парниках та на відкритих грядках має бути комплексним, адже спори фітофтори першочергово живуть і зимують у ґрунті. Щоб заблокувати їм шлях до рослин, дотримуйтеся наступних правил:

Мульчуйте томати соломою. Шар соломи закриває землю і надійно блокує брудні бризки води під час дощу або поливу, не дозволяючи спорам піднятися з землі на нижні частини куща.

Видаляйте нижнє листя. Усі нижні листочки на кущах необхідно вчасно обрізати аж до першої плодової кисті, щоб покращити циркуляцію повітря біля землі.

Провітрюйте теплиці. Застій вологого повітря — ідеальне середовище для спалаху хвороби, тому регулярне провітрювання є обов’язковим.

Не загущуйте посадки. Вільний простір між кущами забезпечує хороше провітрювання і швидке висихання ранкової роси чи крапель води.

Цей спосіб обробик можна використовувати і під час плодоношення помідорів, так як він є абсолютно екологічним та безпечним для людини, і плоди можна їсти після звичайного миття. Більше того, йод у мікродозах потрібен самим рослинам, він бере участь в азотному обміні, стимулює імунітет томатів та навіть прискорює дозрівання плодів.

Чим замінити сироватку? У самому крайньому випадку замість сироватки можна взяти зворот (знежирене молоко). Проте через інший рівень кислотності та залишковий білково-жировий склад такий варіант показує значно гірші результати. Для максимального захисту варто використовувати саме молочну сироватку.

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