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Прогноз магнітної бурі на 5 червня: якою буде сонячна активність
Вже понад тиждень над Землею спостерігається висока геомагнітна активність.
У четвер, 5 червня, зафіксована потужна магнітна буря червоного рівня - з К-індексом 5. Це свідчить про високий рівень збурення магнітного поля.
Про це повідомляє Meteoagent.com.
Від 26 травня фахівці фіксують високу активність Сонця. Окрім того, на початку цього тижня відбулося потужне збурення магнітного поля Землі. Так, 2 червня була екстремально висока сонячна активність - магнітна буря досягла К-індексу 8. Втім, згодом вона послабшала.
Висока активність Сонця може вплинути на самопочуття людей. Особливо - метеочутливих осіб, гіпертоніків, людей з хронічними захворюваннями. Серед симптомів - головний біль, слабкість, швидка втома, безсоння, дратівливість та перепади настрою.
Під час магнітних бур медики радять зменшити навантаження на організм, уникати стресу, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.
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