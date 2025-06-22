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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Прогноз Ванги щодо Ірану та Ізраїлю почав збуватись: що вона казала

Ванга попереджала про великі конфлікти на Близькому Сході.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ванга

Ванга

Болгарська провидиця Ванга передбачила, що падіння Сирії стане початком масштабного конфлікту між Заходом і Сходом, який може перерости у Третю світову війну.

Про це пише The Mirror.

На тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном все більше людей згадують одне з найстрашніших пророцтв відомої болгарської провидиці Ванги, яке вона озвучила ще до своєї смерті у 1996 році.

Жінка, яку часто називали «Нострадамусом Балкан», нібито передбачила велику війну між Заходом і Сходом. Згідно з переданими словами Ванги: «Щойно впаде Сирія — чекайте великої війни між Заходом і Сходом. Навесні на Сході почнеться війна, і буде Третя світова війна. Війна на Сході знищить Захід».

Хоча Ванга прожила все життя в невеликому болгарському селі, її пророцтва досі викликають інтерес у всьому світі. Вона нібито передбачила теракти 11 вересня 2001 року, описавши їх як напад «сталевих птахів» на «американських братів». А згадка про «вовків, що вият у кущах», інтерпретується деякими як натяк на президента Джорджа Буша.

Ванга також начебто пророкувала, що 44-м президентом США буде афроамериканець — задовго до того, як Барак Обама став кандидатом.

Серед інших її прогнозів на 2025 рік — контакт людства з інопланетянами та поява телепатії, яка докорінно змінить спілкування між людьми.

Однак не всі передбачення Ванги збулися. Наприклад, вона помилилася щодо початку Третьої світової війни у 2010–2014 роках, а також щодо висадки прибульців у 2023-му. Тож навіть її послідовники закликають ставитися до пророцтв обережно — жодне з них не записувалося самою Вангою, їх передавали лише її знайомі, що ускладнює перевірку достовірності.

У будь-якому разі, слова болгарської ясновидиці вкотре набули актуальності на тлі небезпечної ситуації на Близькому Сході.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одне з найтривожніших пророцтв Ванги може справдитися та чого очікувати 2025 року.

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