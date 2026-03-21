Прогулянка може обернутися для собаки болісною хворобою шкіри: про що варто знати власникам

Із приходом тепла власники дедалі частіше проводять час із собаками на вулиці — на прогулянках, пікніках чи у дворах. Водночас ветеринари наголошують: сонячна погода може становити ризик для тварин і спричиняти болісні ураження шкіри.

Про це повідомило видання Express.

За словами ветеринарки Анни Форман, сонячні опіки у собак викликають такий самий біль, як і у людей. У разі регулярного впливу ультрафіолету це може мати серйозніші наслідки — зокрема, призводити до ракових змін шкіри.

Фахівці підкреслюють, що користі від тривалого перебування на сонці для собак немає. На відміну від людей, їхній організм не синтезує вітамін D через шкіру, тому «засмагання» не має оздоровчого ефекту і лише підвищує ризик ушкоджень.

Ветеринари радять обмежувати час перебування собак під прямим сонцем, особливо в період найвищої активності ультрафіолету — від 11:00 до 15:00. У цей час тваринам рекомендують перебувати на сонці не довше 45–60 хвилин. Важливо забезпечити доступ до тіні, свіжої води та можливість охолодження — наприклад, за допомогою води або спеціальних охолоджувальних поверхонь.

Окрему небезпеку становить перегрів організму. Якщо температура тіла собаки перевищує 39,2°C через тривале перебування у спекотних умовах, може розвинутися тепловий удар. Найбільш уразливими є брахіцефальні породи — зокрема мопси та французькі бульдоги — через особливості будови дихальних шляхів. Також гірше переносять спеку старші собаки та тварини із супутніми захворюваннями.

Підвищений ризик сонячних опіків мають собаки з тонкою шерстю або світлою шкірою, зокрема ті, що мають рожевий ніс чи кінчики вух. Водночас уразливими залишаються і ділянки тіла з меншою кількістю шерсті — перенісся, кінчик носа, живіт і пах. Навіть у темношкірих собак можливі опіки, хоча й трапляються рідше.

