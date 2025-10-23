Хлопчик проковтнув 200 магнітів / © sciencealert

У Новій Зеландії 13-річний підліток потрапив до лікарні з гострим болем у животі після того, як проковтнув близько 200 потужних неодимових магнітів. Лікарі були змушені видалити частину його кишечника через руйнівні пошкодження, спричинені цими предметами.

Про це пише Sciencealert.

Хлопчик зізнався лікарям, що тиждень тому проковтнув, як він припускав, близько 100 магнітів. Рентгенівський знімок показав, що в його кишечнику утворилися чотири лінійні ланцюги. Ці магніти, з’єднавшись через стінки кишківника, стискали тканини, спричиняючи некроз під тиском (відмирання тканин через брак крові). Незважаючи на складну операцію, підліток одужав і його виписали через вісім днів.

Порушення заборони та онлайн-ризики

Цей випадок особливо тривожний, оскільки Нова Зеландія ще у 2013 році заборонила продаж надпотужних рідкісноземельних магнітів (NIB) через серію госпіталізацій. Хлопчик розповів, що магніти придбав на закордонному інтернет-майданчику TemuTM.

«Ковтання невеликих потужних магнітів загрожує життю», — наголошує дослідник Алекс Сімс.

Хлопчик проковтнув 200 магнітів / © sciencealert

Він зауважує, що урядовим органам важко забезпечити виконання заборони щодо закордонних онлайн-магазинів. Ризик посилюється через тренди в соцмережах, де дітей заохочують використовувати магніти для створення імітації пірсингу на обличчі чи язику. Лікарі закликають батьків суворо контролювати онлайн-покупки дітей. Оскільки понад 75% пацієнтів, які проковтнули магніти, потребують хірургічного втручання чи ендоскопії.

Хлопчик проковтнув 200 магнітів. / © sciencealert

