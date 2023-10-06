Пролежать до самого Нового року: тепер зберігаю помідори тільки так

Спеціалісти стверджують, що цілком можливо зберегти свіжі помідори на зиму без консервації. Ось що слід зробити з томатами, щоб вони пролежали до Нового року.

Якщо у вас є зелені томати, спочатку дуже важливо їх знезаразити. Для цього покладіть їх в ємність з гарячою водою на 2-3 хвилини. Оптимальною температурою рідини є близько 60 градусів. Потім томати дістаньте і ретельно просушіть.

Вже сухі плоди перекладіть у ящик, прокладіть папером та залишіть у приміщенні за температури +10-12 градусів. Так ви зможете зберігати помідори до 2-3 місяців.

Як зберегти помідори на зиму без консервації: ще декілька способів

Як краще зберігати помідори в домашніх умовах / Фото: Pexels

Щоб помідори максимально довго зберігалися свіжими, не потрібно витрачати надто багато сил чи часу. Просто візьміть суху ємність (шийка її повинна бути досить широкою, щоб всередину можна було без проблем помістити цілий томат), насипте на дно мелену гірчицю (на трилітрову банку потрібно приблизно 50-100 грам). Помідори добре промийте у холодній воді, висушіть, а потім вигладіть в банку.

Не забудьте закрити ємність щільно кришкою, закатати її і поставити у темне прохолодне місце. В такому вигляді помідори будуть лежати до самого Нового року і залишатимуться свіжими, наче щодно з грядки. Для такого зберігання найкраще підходять сорти із щільною шкіркою, тому що надто м'які можуть зберігатися менше часу.

Щоб на свята залишилися домашні свіжі помідори, є ще один простий спосіб. Візьміть кошик, щоб у ньому були щілини (відро не підходить). Укладіть помідори, а потім накрийте зверху звичайною тканиною. Зберігайте в темному та прохолодному приміщенні з постійною температурою. На таке зберігання беріть трішки зелені, ніжно-рожеві помідори, які ще не достигли повністю.

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