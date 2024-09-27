Пролежить аж до самої весни: як зберігати картоплю у квартирі, щоб не гнила й не проростала

Картопля – один з найголовніших овочів для кожної української родини, тому нею запасаються на зиму мішками, щоб вистачило до нового урожаю.

Якщо є погріб або підвал, проблем зі зберіганням картоплі немає. Та що робити, коли треба зберігати овочі у квартирі? Досвідчені господарі поділилися кількома корисними порадами, які допоможуть зберегти бульби в чудовому стані до самої весни.

В чому зберігати картоплю

Щоб овочі зберігалися якомога довше, їм потрібна циркуляція повітря, тому поліетиленові пакети та інші щільні матеріали для тривалого зберігання не підходять. Картопля не гнитиме та не проростатиме в дерев’яних ящиках, полотняних мішках, плетених коробках тощо. Кмітливі господарі також роблять отвори у пластикових відрах і контейнерах, якщо немає іншої тари.

Де та за якої температури найкраще зберігати картоплю у квартирі

Температура для зберігання картоплі має бути не вищою ніж сім градусів. За високої температури бульби почнуть в’янути або проростати, за низької – примерзнуть і матимуть солодкуватий смак. Якщо у приміщенні занадто тепло, то повітря можна охолоджувати, просто поставивши пластикові пляшки із замерзлою водою біля ящиків чи мішків з картоплею.

Бульби добре почуваються в темному приміщенні, куди не потрапляє пряме сонячне проміння. Щоб картопля добре зберігалася, їй потрібна вологість повітря, яка становитиме 85%. Якщо повітря в приміщенні сухе, можна поставити біля ящика з овочами ємність із водою.

Найчастіше у квартирах картоплю зберігають на балконі. Якщо він не засклений, ящики треба утеплювати, щоб бульби не померзли. Коли температура повітря знизиться до –6, овочі з балкона краще прибрати та перенести до іншого місця. Найкраще картопля зберігатиметься біля вхідних дверей, вікон або балкона. Ще одне гарне місце – під мийкою, де немає світла й оптимальна вологість.

Досвідчені господарі не рекомендують зберігати картоплю в холодильнику, бо вона змінить свій смак. Після такого зберігання її треба з’їсти впродовж трьох днів.

Як подовжити термін зберігання картоплі: корисні поради

Слідкуйте за станом бульб і якомога частіше перебирайте. Щоб захистити картоплю від плісняви, перекладіть її горобиновим листям. Воно має речовини з антибактеріальними та антисептичними властивостями. Треба звертати увагу на колір овочів: якщо бульби позеленіли чи потемніли, їх краще викинути. Якщо картопля починає проростати, покладіть до коробки яблука або м’яту, це уповільнить процес. Щоб картопля не псувалася і не проростала, можна обробити її регулятором зростання – такі засоби продаються у спеціалізованих магазинах.

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