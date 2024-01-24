Проросте кожна насінина, а розсада буде міцною й не хворітиме: як і коли сіяти баклажани

Баклажан – вкрай примхлива овочева культура і не любить різких температурних перепадів. Тому ці овочі найкраще вирощувати з розсади. Тоді рослина буде стійкою до холоду, шкідників та хвороб, що дозволить отримати рясний урожай. Розповідаємо, коли і як краще сіяти баклажани, щоб розсада була здоровою і дала багато плодів.

Коли сіяти баклажани на розсаду

Насіння баклажанів сходить упродовж двох тижнів, потім розвивається ще близько 60 днів. Тобто, загальна кількість днів для росту і розвитку розсади становить приміром 75.

Найбільш сприятливі дні для посіву суто баклажанів за посівним календарем:

Січень – 24-27 число.

Лютий – 12-14, 21, 22, 25, 26.

Березень – 12, 13, 24-26.

Квітень – 9, 21, 22.

Який ґрунт треба для розсади баклажанів

Ґрунт повинен бути родючим, але разом з тим нейтральним та пухким. Можна купити готовий, а можна зробити самостійно за кількома рецептами:

2 частини перегною змішати з однією частиною землі;

дві частини перегною на одну частину торфу;

2 частини дернової землі, 8 частин перегною, стерилізувати суміш і додати суперфосфат.

Всю ґрунтосуміш треба знезаразити, відправивши її на 40 хвилин до духовки. Аби підживити ґрунт, варто додати в нього суперфосфат і калійну сіль.

Як підготувати насіння до посіву

Перед висіванням насіння треба проростити. Замочіть його у воді на пів години, а потім викладіть на вологу тканину чи марлю і прикрийте. Тримайте насіння в теплому місці, слідкуючи за тим, щоб марля постійно була вологою. Через тиждень насіння повинно прорости.

Насіння баклажанів перед висаджуванням у ґрунт треба знезаразити. Варто потримати його упродовж сорока хвилин у слабкому розчині води та марганцівки. Після дезінфекції ретельно промийте водою і висівайте у ґрунт.

Яка ємність найкраща для розсади баклажанів

Баклажани не люблять пікірування, тому краще використовувати торф’яні таблетки чи торфокомпостні склянки. Також можна сіяти насіння у пластикові стаканчики. За добу до посіву тару необхідно наповнити стерильним субстратом і добре полити.

Насіння варто розкладати по 2-3 штуки у кожен стаканчик із вологим субстратом. Посипте його шаром ґрунту завтовшки півтора сантиметри, трохи ущільніть і накрийте посуд плівкою. Тримати висіяне насіння необхідно при температурі 25-30 градусів до появи сходів.

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