Проросте кожна насінина, а розсада буде міцною й не хворітиме: як і коли сіяти баклажани

Розкриваємо всі хитрощі та секрети досвідчених городників.
Баклажан – вкрай примхлива овочева культура і не любить різких температурних перепадів. Тому ці овочі найкраще вирощувати з розсади. Тоді рослина буде стійкою до холоду, шкідників та хвороб, що дозволить отримати рясний урожай. Розповідаємо, коли і як краще сіяти баклажани, щоб розсада була здоровою і дала багато плодів.
Коли сіяти баклажани на розсаду
Насіння баклажанів сходить упродовж двох тижнів, потім розвивається ще близько 60 днів. Тобто, загальна кількість днів для росту і розвитку розсади становить приміром 75.
Найбільш сприятливі дні для посіву суто баклажанів за посівним календарем:
- Січень – 24-27 число.
- Лютий – 12-14, 21, 22, 25, 26.
- Березень – 12, 13, 24-26.
- Квітень – 9, 21, 22.
Який ґрунт треба для розсади баклажанів
Ґрунт повинен бути родючим, але разом з тим нейтральним та пухким. Можна купити готовий, а можна зробити самостійно за кількома рецептами:
- 2 частини перегною змішати з однією частиною землі;
- дві частини перегною на одну частину торфу;
- 2 частини дернової землі, 8 частин перегною, стерилізувати суміш і додати суперфосфат.
Всю ґрунтосуміш треба знезаразити, відправивши її на 40 хвилин до духовки. Аби підживити ґрунт, варто додати в нього суперфосфат і калійну сіль.
Як підготувати насіння до посіву
Перед висіванням насіння треба проростити. Замочіть його у воді на пів години, а потім викладіть на вологу тканину чи марлю і прикрийте. Тримайте насіння в теплому місці, слідкуючи за тим, щоб марля постійно була вологою. Через тиждень насіння повинно прорости.
Насіння баклажанів перед висаджуванням у ґрунт треба знезаразити. Варто потримати його упродовж сорока хвилин у слабкому розчині води та марганцівки. Після дезінфекції ретельно промийте водою і висівайте у ґрунт.
Яка ємність найкраща для розсади баклажанів
Баклажани не люблять пікірування, тому краще використовувати торф’яні таблетки чи торфокомпостні склянки. Також можна сіяти насіння у пластикові стаканчики. За добу до посіву тару необхідно наповнити стерильним субстратом і добре полити.
Насіння варто розкладати по 2-3 штуки у кожен стаканчик із вологим субстратом. Посипте його шаром ґрунту завтовшки півтора сантиметри, трохи ущільніть і накрийте посуд плівкою. Тримати висіяне насіння необхідно при температурі 25-30 градусів до появи сходів.
Читайте також:
Названо 4 овочі, насіння яких треба сіяти вже зараз, щоб отримати урожай наприкінці весни
Навіщо в розсаду додавати йод: про цю хитрість знають лише досвідчені господарі
Яке насіння огірків купувати, щоб отримати рясний урожай: 5 найкращих сортів