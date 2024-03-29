Проросте навіть старе насіння, яке давно лежить: як простимулювати його перед висіванням

Щоб простимулювати старе насіння, яке вже давно лежить, використовуйте простий, але дуже дієвий метод.

Стимулювати насіння можна перевіреним способом, яким користувалися ще наші діди. Він полягає у застосуванні окропу та холодної води.

Щоб провести процедуру, спочатку підготуйте дві склянки: в одну налийте окріп (70-80 градусів), а в другу — холодну воду. Потім відберіть матеріал, який ви збираєтесь сіяти. Цей метод найкраще підходить для насіння перцю, томатів та огірків.

Акуратно загорніть насіння у марлю та по черзі опускайте у кожну зі склянок. Процедуру рекомендовано повторити тричі.

Важливо запам'ятати, що посадковий матеріал можна залишати в окропі не довше, ніж на 3-5 секунд, інакше він може загинути і не прорости.

Після того, як насіння зазнало стресу, воно повністю готове до висівання. Повірте, навіть той посадковий матеріал, який лежав у вас дуже давно, швидко проросте і дасть зелені пагони.

Додатково після процедури стимуляції можна провести стерилізацію насіння. Для цього обробіть його розчином сінної палички чи марганцівки (перманганат калію).

Після цього акуратно загорніть матеріал у вологу тканину чи помістіть в баночку. Залишіть у теплому місці для пророщення.

Читайте також: