Прощавай, вік: які відтінки волосся допоможуть омолодитися на 20 років

Якщо ви ще досі у пошуках секрету молодості, тоді варто просто пофарбуватися. Модні стилісти рекомендують саме таким простим способом омолодитися та освіжити свій образ. Якщо правильно підібрати колір волосся, то можна кардинально змінити свій стиль, приховати зайві роки і насолоджуватися компліментами оточуючих. Розповідаємо, в які кольори не варто фарбуватися, а які можуть омолодити на двадцять років.

Які відтінки волосся не підходять жінкам за 40

Темні холодні відтінки. Такі кольори підходять лише темпераментним брюнеткам або дівчатам до 30 років з холодним підтоном шкіри.

Такі кольори підходять лише темпераментним брюнеткам або дівчатам до 30 років з холодним підтоном шкіри. Повне знебарвлення локонів для подальшого фарбування. Після сорока років волосся стає слабким і тьмяним, а агресивні засоби його ще більше пошкоджують.

для подальшого фарбування. Після сорока років волосся стає слабким і тьмяним, а агресивні засоби його ще більше пошкоджують. Монохромний блонд. Якщо цей тон відрізняється від вашого природного кольору волосся на 5 тонів і більше, ним не варто фарбуватися, бо такий колір зістарить обличчя.

Якщо цей тон відрізняється від вашого природного кольору волосся на 5 тонів і більше, ним не варто фарбуватися, бо такий колір зістарить обличчя. Мелірування у трьох кольорах. Така техніка вважається застарілою і може надати непотрібного об’єму вашому обличчю, особливо у нижній його частині.

Така техніка вважається застарілою і може надати непотрібного об’єму вашому обличчю, особливо у нижній його частині. Синьо-чорний. Такий колір волосся підходить брюнеткам від природи, які мають холодний кольоротип шкіри. В усіх інших випадках він підкреслюватиме всі зморшки на обличчі.

Такий колір волосся підходить брюнеткам від природи, які мають холодний кольоротип шкіри. В усіх інших випадках він підкреслюватиме всі зморшки на обличчі. Яскраві мідні відтінки. Всі відтінки неприродніх кольорів, включаючи цей, підкреслюють недоліки шкіри і роблять вигляд зрілих жінок смішним.

Ідеальна палітра для жінок після 40: які відтінки рекомендують стилісти

Шоколадні. Всі відтінки теплого шоколадного кольору роблять образ жінки дорогим і розкішним. До того ж, вони мають омолоджувальний ефект і акцентують увагу на природній красі.

Які кольори волосся омолоджують / Фото: pixabay.com

Теплі руді кольори. Такий колір буде бездоганним вибором для зеленооких та синьооких красунь. Він надаватиме образу природньої легкості та молодості.

Які кольори волосся омолоджують / Фото: Freepik

Медові відтінки. Всі кольори медового блонду підійдуть власницям світлої шкіри. Вони омолоджуватимуть, підкреслюватимуть природню красу і маскуватимуть недоліки шкіри.

Які кольори волосся омолоджують / Фото: Freepik

Як вибирати відтінок волосся за своїм типом шкіри

Блондинки. Якщо ви власниця світлої шкіри з прохолодним тоном, маєте сірі чи зелені очі, для вас ідеальним вибором стане холодний блонд. Для теплого тону шкіри підійдуть медові, карамельні та пшеничні відтінки. Всім блондинкам за 40 варто уникати попелястого холодного блонду.

Якщо ви власниця світлої шкіри з прохолодним тоном, маєте сірі чи зелені очі, для вас ідеальним вибором стане холодний блонд. Для теплого тону шкіри підійдуть медові, карамельні та пшеничні відтінки. Всім блондинкам за 40 варто уникати попелястого холодного блонду. Брюнетки та шатенки. Для власниць світлої чи смаглявої шкіри й очей будь-якого кольору ідеальним вибором стануть теплі відтінки темного шоколаду чи какао. Варто уникати холодних кольорів – чорного чи каштанового, бо вони старять, підкреслюючи всі вікові зміни шкіри.

Для власниць світлої чи смаглявої шкіри й очей будь-якого кольору ідеальним вибором стануть теплі відтінки темного шоколаду чи какао. Варто уникати холодних кольорів – чорного чи каштанового, бо вони старять, підкреслюючи всі вікові зміни шкіри. Руді. Рудим представницям прекрасної статі пасуватимуть всі відтінки мідного та медового кольору. Якщо ви власниця смаглявої шкіри, тоді зверніть увагу на шоколадні теплі відтінки.

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