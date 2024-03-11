Прощена неділя 2024 року: коли, звідки пішла традиція, як правильно просити прощення та картинки

Прощена неділя — особливе християнське свято, яке припадає на останній день Масниці, перед Великим постом. Коли буде Прощена неділя 2024 року і як правильно просити прощення у Господа та людей.

Цього дня віряни просять вибачення у близьких, друзів та Господа за усі образи чи гріхи, що вони вчинили протягом року.

Коли Прощена неділя 2024 року в Україні

Прощена неділя завжди припадає на останній день Масного тижня, який розпочався у понеділок, 11 березня. Тому щороку дата свята різна. Вона залежить від святкування Великодня і початку Великого посту.

2024 року Прощена неділя припадає на 17 березня.

Звідки з'явилася традиція просити вибачення у Прощену неділю

За церковними переказами, у давнину ченці з палестинської лаври Святого Сави саме цього дня йшли до Іудейської пустелі, щоб там наодинці проводити Великий піст. Знову збиралися вони у храмі лише перед святом Входу Господнього до Єрусалиму. В ті часи на ченців чекали різні випробування, які навіть могли закінчитися смертю, тому ніхто з них не знав, чи побачаться вони всі знову. Тому з'явився звичай перед відправленням до пустелі просити вибачення один в одного.

В пам'ять про цю традицію в храмах сьогодні здійснюється Чин прощення (зазвичай увечері або після Літургії), під час якого священник просить прихожан пробачити йому вільні чи мимовільні образи. Він встає на коліна і робить доземний уклін. Люди спочатку також просять вибачення у священника, а потім і один в одного. Потім — цілуються в знак примирення.

Як правильно просити прощення у Прощену неділю

Як правильно просити прощення / Фото: Pexels

Священники вказують, що недостатньо попросити вибачення звичайним словом "пробач", оскільки для нас воно стало надто буденним. Традиційно відбувається такий діалог:

— Прости мене!

— Бог простить, і я прощаю!

Дуже важливо, при цьому, щоб вибачення ваші йшли від самого серця і з чистими намірами, а не лише як данина церковній традиції. Лише в такому разі слова будуть мати вагу.

Оскільки Прощена неділя — останній день перед Великим постом, то заведено також запрошувати до себе в гості близьких та друзів, накривати щедрий святковий стіл.

Молитва на Прощену неділю, яка принесе прощення гріхів

В руці Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, мої справи й все тіло, і рух душі моєї. Вхід та вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець мого життя, день і годину подиху мого, кончину мою, заспокоєння душі й тіла мого. Ти ж, о Премилосерде Боже, всього світу гріхами нездоланна Благосте, незлобивий Господи, мене, більше всіх людей грішнішого, прийми в руці захищення Твого й збав від всякого зла, очисть безліч беззаконь моїх, подай виправлення злому й окаянному мою житію і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди захищай мене, та ні в чому ж, коли гнівлю Твоє Людинолюбство, покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей Ворогам видимим і невидимим заборони, веди мене спасенним шляхом, доведи до Тебе, мого пристановища і бажань моїх краю. Даруй мені християнську кончину, не ганебну, мирну, від повітряних духів злоби захисти, на Страшному Твоєму Суді милостивому рабу Твоєму буди й причти мене до правиці благословенних Твоїх вівць, та з ними Тебе, Творця мого славлю на віки. Амінь.

Прощена неділя 2024: картинки

Прощена неділя: картинки / Фото: ТСН.ua

Прощена неділя: картинки / Фото: ТСН.ua

Прощена неділя: картинки / Фото: ТСН.ua

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