Прощавай, запах у холодильнику: лайфгак без соди, активованого вугілля та оцту, який працює миттєво

Як прибрати запах з холодильника / © pexels.com

І навіть якщо прибрати джерело запаху, він може залишитися. Але позбутися неприємного аромату насправді дуже просто.

Рятівником у цьому випадку стане звичайна кухонна сіль. Все, що потрібно зробити, — пересипати її у посудину з широким горлом, наприклад миску або контейнер для продуктів, і поставити на нижню полицю холодильника. І все! Незабаром ваш холодильник перестане видавати неприємний запах.

Причина проста: кристалики солі володіють здатністю вбирати запахи, поглинаючи неприємні аромати та залишаючи холодильник свіжим зсередини.

Щоб ефект був ще сильніший, можна комбінувати сіль з іншими натуральними абсорбентами. Наприклад:

Кава. Засипте трохи меленої кави у відкриту чашку — вона чудово вбирає неприємні запахи і при цьому додає приємний аромат. Лимонні дольки або шкірка цитрусових. Вони не лише усувають запах, а й освіжають повітря всередині холодильника. Активоване вугілля. Кілька таблеток або шматочків у мисці здатні поглинати навіть дуже стійкі запахи.

Також важливо регулярно прибирати холодильник і перевіряти терміни придатності продуктів. Чистий холодильник і правильне зберігання — запорука не лише свіжого повітря, а й безпечних продуктів для всієї родини.

Секрет простий: трохи солі, кілька природних абсорбентів і трохи уваги до чистоти — і неприємний запах більше ніколи не зіпсує ваші продукти.