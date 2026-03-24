Прощавайте, накип і цвіль: найефективніший спосіб почистити барабан пральної машини раз і назавжди

Але навіть вона потребує догляду. У барабані накопичуються залишки порошку, вапняний наліт і цвіль, через що з’являється неприємний запах, а випрана білизна вже не пахне свіжістю.

Не хвилюйтеся: є прості і доступні способи повернути машині чистоту і блиск — і ми розповімо, як це зробити правильно.

Сода: суперзасіб для боротьби з накипом і цвіллю

Дешево, швидко, ефективно. Кальцинована сода — справжній «бійцівський клуб» проти накипу. Вона видаляє бруд, цвіль і неприємний запах набагато ефективніше, ніж харчова.

Інструкція:

Засипте 100 г кальцинованої або 200 г харчової соди у відсік для порошку. Увімкніть порожнє прання на 30–40 хвилин при 40–60°С. Через 20 хвилин поставте на паузу на 2–3 години, потім завершіть цикл.

Порада: додавайте трохи соди при кожному пранні — вода стане м’якшою, а накип утворюватиметься менше.

Оцет: блиск і свіжість за копійки

Оцет — ще один бюджетний, але надзвичайно ефективний засіб. Він не тільки усуває накип і цвіль, а й освіжає барабан, манжети та інші деталі пральної машини.

Як застосовувати:

Вилийте 200 мл 9% оцту у відсік для кондиціонера. Увімкніть порожнє прання на довгий цикл при максимальній температурі. Через 20 хвилин поставте на паузу на 1,5–2 години, потім заверште прання.

Після цього промийте барабан і дверцята теплою водою, щоб позбутися запаху оцту.

Комбо-бомба: сода + оцет + лимонна кислота

Якщо хочете 100% ефекту, використовуйте одразу три прості засоби. Це справжній «шок» для бактерій і накипу!

Що знадобиться:

200 мл 9% оцту;

1 ст. л. харчової соди;

1 ст. л. лимонної кислоти.

Як робити:

Змішайте соду і лимонну кислоту у 100 мл води. Вилийте суміш у відсік для кондиціонера, а оцет — прямо в барабан. Запустіть довгий цикл при максимальній температурі. Через 20 хвилин поставте паузу на 2 години, потім заверште прання.

Протріть гумові частини слабким розчином оцту і теплою водою, запустіть короткий цикл для фінальної очистки.

Результат: накип і цвіль зникнуть без сліду, барабан сяятиме чистотою, а випрана білизна знову пахнутиме свіжістю!