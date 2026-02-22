- Дата публікації
Прощена неділя: які прикмети існують і категорично що заборонено робити
Прощена неділя — це не лише традиція, а можливість підготуватися до Великого посту духовно.
Прощена неділя — особливий день у християнській традиції, який завершує Масницю та передує початку Великого посту. Головний сенс цього дня — очищення душі, примирення та прощення образ.
Які в народі існували прикмети і заборон, пов’язані з цим днем, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Найважливіший звичай Прощеної неділі — попросити вибачення у рідних, друзів та знайомих. Говорять -“Пробач мені», а у відповідь традиційно чують: «Бог простить — і я прощаю».
Які існують прикмети
У народі вважалося: якщо цього дня не сваритися, у родині пануватиме злагода та рік буде щасливим.
У давнину люди палили багаття або спалювали опудало Масниці — це символізувало прощання із зимою та очищення від усього поганого.
Існують також і народні прикмети — яка погода — таким буде врожай:
ясний день — до щедрого врожаю
сніг або дощ — літо буде дощовим
Що не можна робити у Прощену неділю
Сваритися та ображатися
Найсуворіша заборона — конфлікти, образи та злі слова. Вважалося, що сварка цього дня може принести тривалу ворожнечу.
Відмовляти у прощенні
За народними віруваннями, не можна відмовляти людині, яка просить пробачення. Це вважалося великим гріхом.
Ппліткувати
Не рекомендується обговорювати інших людей, лаятися чи говорити неправду.
Що варто зробити у цей день
помиритися з тими, з ким були конфлікти
відвідати храм
провести час із родиною
зробити добру справу
Як повідомлялося, 2026 року Прощена неділя припадає на 22 лютого. Це останній день перед Великим постом — символічна межа між веселими святкуваннями Масниці та часом стриманості і духовного очищення.