Прощена неділя: які прикмети існують і категорично що заборонено робити

Церква. / © Pexels

Прощена неділя — особливий день у християнській традиції, який завершує Масницю та передує початку Великого посту. Головний сенс цього дня — очищення душі, примирення та прощення образ.

Які в народі існували прикмети і заборон, пов’язані з цим днем, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Найважливіший звичай Прощеної неділі — попросити вибачення у рідних, друзів та знайомих. Говорять -“Пробач мені», а у відповідь традиційно чують: «Бог простить — і я прощаю».

Які існують прикмети

У народі вважалося: якщо цього дня не сваритися, у родині пануватиме злагода та рік буде щасливим.

У давнину люди палили багаття або спалювали опудало Масниці — це символізувало прощання із зимою та очищення від усього поганого.

Існують також і народні прикмети — яка погода — таким буде врожай:

ясний день — до щедрого врожаю

сніг або дощ — літо буде дощовим

Що не можна робити у Прощену неділю

Сваритися та ображатися

Найсуворіша заборона — конфлікти, образи та злі слова. Вважалося, що сварка цього дня може принести тривалу ворожнечу.

Відмовляти у прощенні

За народними віруваннями, не можна відмовляти людині, яка просить пробачення. Це вважалося великим гріхом.

Ппліткувати

Не рекомендується обговорювати інших людей, лаятися чи говорити неправду.

Що варто зробити у цей день

помиритися з тими, з ким були конфлікти

відвідати храм

провести час із родиною

зробити добру справу

Як повідомлялося, 2026 року Прощена неділя припадає на 22 лютого. Це останній день перед Великим постом — символічна межа між веселими святкуваннями Масниці та часом стриманості і духовного очищення.