Проста хитрість, щоб повністю видалити залишки пестицидів: убезпечте себе на 100%

Перед вживанням фрукти і овочі завжди потрібно мити. Цю істину ми завчили з дитинства. Однак не всі знають, що існує простий трюк, який допоможе відмити пестициди з овочів і фруктів.

Мити овочі і фрукти дуже важливо, адже так ви позбуваєтесь залишків пестицидів, які використовують сільські господарства під час вирощування продуктів. Ці речовини можуть становити загрозу здоров'ю. Тому, якщо ви хочете повністю убезпечити себе, скористайтесь простим, але ефективним лайфгаком.

Як позбавитися пестицидів в овочах і фруктах

Використання пестицидів під час вирощування овочів і фруктів є невід'ємною частиною процесу. Нещодавно проведене дослідження показало, що полуниці, наприклад, містять чимало токсинів, які шкодять здоров'ю. Однак уникнути оброблення пестицидами фермерам навряд чи вдасться. Адже ці речовини допомагають захистити урожай від бур'янів, шкідників і хвороб, забезпечити тривалий термін зберігання продуктів.

Споживачам досить важко виявити токсичні речовини в фруктах і овочах, які вони купують на ринках чи в супермаркеті. Вони зазвичай не мають жодного смаку чи запаху, їх не видно на поверхні продуктів. Тому багато хто просто миє їх під проточною водою і відразу береться за овочечистку. Хоча це і видаляє більшість пестицидів, варто розуміти, що практично всі вітаміни містяться саме у шкірці овочів та фруктів.

Як правильно відмити пестициди? Миючи фрукти чи овочі, енергійно розтирайте їх руками впродовж кількох секунд. Особливо для цього підходять тепла вода і чистий рушник. Також є один засіб, який швидко та ефективно видаляє пестициди з поверхні продуктів. Йдеться про харчову соду. Вона є найкращим природним очищувачем фруктів і овочів у порівнянні зі звичайною водою.

Для цього змішайте близько п'яти чайних ложок соди в одному літрі води. Помістіть фрукти та овочі у глибоку ємність, залийте водою із содою та залишіть на 15 хвилин. Потім не забудьте ретельно промити під проточною водою.

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