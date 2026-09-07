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- Різне
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Проста і ситна вечеря взимку: три закрутки з крупами, які варто зробити вже зараз
Закрутки з різними крупами можуть стати і швидким гарніром і самостійною стравою.
Кінець літа та початок осені — багатий на сезонні овочі і фрукти час. Зараз українські господині активно роблять домашні запаси на зиму. Окрім, традиційних огірків, помідорів та салатів, можна приготувати ситні овочеві закрутки з крупами.
ТСН.ua підготував три прості закрутки з крупами на зиму.
Помідори, перець і булгур
Інгредієнти
1,5 кг помідорів
500 г солодкого перцю
300 г моркви
300 г цибулі
200 г булгуру
100 мл олії
2 ст. л. цукру
1,5 ст. л. солі
50 мл оцту 9%
3–4 зубчики часнику
чорний мелений перець
Приготування
Булгур відваріть до напівготовності. Головне - не переварити його, інакше - перетвориться на кашу.
Помідори подрібніть за допомогою блендера. Солодкий перець наріжте соломкою, цибулю — кубиками, а моркву натріть на великій тертці.
У великій каструлі розігрійте олію. Обсмажте цибулю з морквою, а потім додайте перець. Смажте ще кілька хвилин.
Потім додайте подрібнені помідори, сіль, цукор та чорний перець. Тушкуйте приблизно 15 хв.
Додайте напівготовий булгур і подрібнений часник. Перемішайте та готуйте ще 15-20 хв.
Наприкінці влийте оцет, проваріть суміш ще 2–3 хв.
Гарячу закуску розкладіть у стерилізовані банки та закрийте стерильними кришками.
Баклажани з гречкою
Інгредієнти:
1 кг баклажанів
1 кг помідорів
400 г солодкого перцю
300 г моркви
300 г цибулі
200 г гречки
120 мл олії
1,5 ст. л. солі
2 ст. л. цукру
50 мл оцту 9%
4 зубчики часнику
чорний мелений перець
Приготування
Гречку промийте та відваріть до напівготовності, адже вона продовжить вбирати томатний соус під час тушкування.
Баклажани наріжте невеликими кубиками, посоліть і залиште на 15–20 хв. Потім промийте і обсушіть.
Помідори подрібніть блендером, солодкий перець наріжте соломкою, цибулю — кубиками, а моркву натріть.
У каструлі розігрійте олію та обсмажте цибулю з морквою. Додайте перець і баклажани. Тушкуйте овочі приблизно 10 хв.
Потім додайте томатну масу, сіль, цукор і чорний перець. Варіть ще близько 20 хв.
Додайте напівготову гречку та подрібнений часник. Перемішайте і готуйте ще близько 10 хвилин.
Влийте оцет, проваріть ще кілька хвилини та розкладіть гарячу суміш у стерилізовані банки.
Пшоно з перцем у томатній заливці
Інгредієнти:
200 г пшона
1,5 кг помідорів
500 г солодкого перцю
400 г моркви
300 г цибулі
100 мл олії
1,5 ст. л. солі
2 ст. л. цукру
50 мл оцту 9%
3–4 зубчики часнику
1 ч. л. паприки
чорний мелений перець
Приготування
Пшоно добре промийте, а потім обдайте окропом, щоб прибрати можливу гіркоту. Відваріть крупу до напівготовності.
Помідори подрібніть у блендері, перець наріжте смужками, моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте кубиками.
Розігрійте в каструлі олію, обсмажте цибулю з морквою. Додайте перець і тушкуйте близько 5 хв.
Після цього додайте томатну масу, сіль, цукор, паприку та чорний перець. Тушкуйте приблизно 15 хв.
Додайте напівготове пшоно та подрібнений часник. Перемішайте і готуйте ще 10 хв.
Наприкінці влийте оцет. Варіть ще 5 хв. Потім розкладіть у стерилізовані банки.
Нагадаємо, ми ділилися рецептами закруток з рисом, перловки і гречки.