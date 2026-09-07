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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
3 хв

Проста і ситна вечеря взимку: три закрутки з крупами, які варто зробити вже зараз

Закрутки з різними крупами можуть стати і швидким гарніром і самостійною стравою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Крупи

Крупи / © Фото з відкритих джерел

Кінець літа та початок осені — багатий на сезонні овочі і фрукти час. Зараз українські господині активно роблять домашні запаси на зиму. Окрім, традиційних огірків, помідорів та салатів, можна приготувати ситні овочеві закрутки з крупами.

ТСН.ua підготував три прості закрутки з крупами на зиму.

Помідори, перець і булгур

Інгредієнти

  • 1,5 кг помідорів

  • 500 г солодкого перцю

  • 300 г моркви

  • 300 г цибулі

  • 200 г булгуру

  • 100 мл олії

  • 2 ст. л. цукру

  • 1,5 ст. л. солі

  • 50 мл оцту 9%

  • 3–4 зубчики часнику

  • чорний мелений перець

Приготування

  1. Булгур відваріть до напівготовності. Головне - не переварити його, інакше - перетвориться на кашу.

  2. Помідори подрібніть за допомогою блендера. Солодкий перець наріжте соломкою, цибулю — кубиками, а моркву натріть на великій тертці.

  3. У великій каструлі розігрійте олію. Обсмажте цибулю з морквою, а потім додайте перець. Смажте ще кілька хвилин.

  4. Потім додайте подрібнені помідори, сіль, цукор та чорний перець. Тушкуйте приблизно 15 хв.

  5. Додайте напівготовий булгур і подрібнений часник. Перемішайте та готуйте ще 15-20 хв.

  6. Наприкінці влийте оцет, проваріть суміш ще 2–3 хв.

  7. Гарячу закуску розкладіть у стерилізовані банки та закрийте стерильними кришками.

Баклажани з гречкою

Інгредієнти:

  • 1 кг баклажанів

  • 1 кг помідорів

  • 400 г солодкого перцю

  • 300 г моркви

  • 300 г цибулі

  • 200 г гречки

  • 120 мл олії

  • 1,5 ст. л. солі

  • 2 ст. л. цукру

  • 50 мл оцту 9%

  • 4 зубчики часнику

  • чорний мелений перець

Приготування

  1. Гречку промийте та відваріть до напівготовності, адже вона продовжить вбирати томатний соус під час тушкування.

  2. Баклажани наріжте невеликими кубиками, посоліть і залиште на 15–20 хв. Потім промийте і обсушіть.

  3. Помідори подрібніть блендером, солодкий перець наріжте соломкою, цибулю — кубиками, а моркву натріть.

  4. У каструлі розігрійте олію та обсмажте цибулю з морквою. Додайте перець і баклажани. Тушкуйте овочі приблизно 10 хв.

  5. Потім додайте томатну масу, сіль, цукор і чорний перець. Варіть ще близько 20 хв.

  6. Додайте напівготову гречку та подрібнений часник. Перемішайте і готуйте ще близько 10 хвилин.

  7. Влийте оцет, проваріть ще кілька хвилини та розкладіть гарячу суміш у стерилізовані банки.

Пшоно з перцем у томатній заливці

Інгредієнти:

  • 200 г пшона

  • 1,5 кг помідорів

  • 500 г солодкого перцю

  • 400 г моркви

  • 300 г цибулі

  • 100 мл олії

  • 1,5 ст. л. солі

  • 2 ст. л. цукру

  • 50 мл оцту 9%

  • 3–4 зубчики часнику

  • 1 ч. л. паприки

  • чорний мелений перець

Приготування

  1. Пшоно добре промийте, а потім обдайте окропом, щоб прибрати можливу гіркоту. Відваріть крупу до напівготовності.

  2. Помідори подрібніть у блендері, перець наріжте смужками, моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте кубиками.

  3. Розігрійте в каструлі олію, обсмажте цибулю з морквою. Додайте перець і тушкуйте близько 5 хв.

  4. Після цього додайте томатну масу, сіль, цукор, паприку та чорний перець. Тушкуйте приблизно 15 хв.

  5. Додайте напівготове пшоно та подрібнений часник. Перемішайте і готуйте ще 10 хв.

  6. Наприкінці влийте оцет. Варіть ще 5 хв. Потім розкладіть у стерилізовані банки.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами закруток з рисом, перловки і гречки.

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