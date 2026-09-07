Проста і ситна вечеря взимку: три закрутки з крупами, які варто зробити вже зараз

Крупи / © Фото з відкритих джерел

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Кінець літа та початок осені — багатий на сезонні овочі і фрукти час. Зараз українські господині активно роблять домашні запаси на зиму. Окрім, традиційних огірків, помідорів та салатів, можна приготувати ситні овочеві закрутки з крупами.

ТСН.ua підготував три прості закрутки з крупами на зиму.

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Помідори, перець і булгур

Інгредієнти

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1,5 кг помідорів

500 г солодкого перцю

300 г моркви

300 г цибулі

200 г булгуру

100 мл олії

2 ст. л. цукру

1,5 ст. л. солі

50 мл оцту 9%

3–4 зубчики часнику

чорний мелений перець

Приготування

Булгур відваріть до напівготовності. Головне - не переварити його, інакше - перетвориться на кашу. Помідори подрібніть за допомогою блендера. Солодкий перець наріжте соломкою, цибулю — кубиками, а моркву натріть на великій тертці. У великій каструлі розігрійте олію. Обсмажте цибулю з морквою, а потім додайте перець. Смажте ще кілька хвилин. Потім додайте подрібнені помідори, сіль, цукор та чорний перець. Тушкуйте приблизно 15 хв. Додайте напівготовий булгур і подрібнений часник. Перемішайте та готуйте ще 15-20 хв. Наприкінці влийте оцет, проваріть суміш ще 2–3 хв. Гарячу закуску розкладіть у стерилізовані банки та закрийте стерильними кришками.

Баклажани з гречкою

Інгредієнти:

1 кг баклажанів

1 кг помідорів

400 г солодкого перцю

300 г моркви

300 г цибулі

200 г гречки

120 мл олії

1,5 ст. л. солі

2 ст. л. цукру

50 мл оцту 9%

4 зубчики часнику

чорний мелений перець

Приготування

Гречку промийте та відваріть до напівготовності, адже вона продовжить вбирати томатний соус під час тушкування. Баклажани наріжте невеликими кубиками, посоліть і залиште на 15–20 хв. Потім промийте і обсушіть. Помідори подрібніть блендером, солодкий перець наріжте соломкою, цибулю — кубиками, а моркву натріть. У каструлі розігрійте олію та обсмажте цибулю з морквою. Додайте перець і баклажани. Тушкуйте овочі приблизно 10 хв. Потім додайте томатну масу, сіль, цукор і чорний перець. Варіть ще близько 20 хв. Додайте напівготову гречку та подрібнений часник. Перемішайте і готуйте ще близько 10 хвилин. Влийте оцет, проваріть ще кілька хвилини та розкладіть гарячу суміш у стерилізовані банки.

Пшоно з перцем у томатній заливці

Інгредієнти:

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200 г пшона

1,5 кг помідорів

500 г солодкого перцю

400 г моркви

300 г цибулі

100 мл олії

1,5 ст. л. солі

2 ст. л. цукру

50 мл оцту 9%

3–4 зубчики часнику

1 ч. л. паприки

чорний мелений перець

Приготування

Пшоно добре промийте, а потім обдайте окропом, щоб прибрати можливу гіркоту. Відваріть крупу до напівготовності. Помідори подрібніть у блендері, перець наріжте смужками, моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте кубиками. Розігрійте в каструлі олію, обсмажте цибулю з морквою. Додайте перець і тушкуйте близько 5 хв. Після цього додайте томатну масу, сіль, цукор, паприку та чорний перець. Тушкуйте приблизно 15 хв. Додайте напівготове пшоно та подрібнений часник. Перемішайте і готуйте ще 10 хв. Наприкінці влийте оцет. Варіть ще 5 хв. Потім розкладіть у стерилізовані банки.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами закруток з рисом, перловки і гречки.

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