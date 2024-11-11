Проста кришка для банок може перетворитися на унікальний свічник: як зробити стильний декор

Якщо у вас зберігається багато кришок для банок, які ви вже не знаєте, куди покласти, то можете зробити з них стильні свічники для декорування оселі.

Про цей спосіб розповіли в House Digest. Вам не потрібно мати якісь особливі навички чи купувати вартісні матеріали. Просто виділіть собі трішки часу і у вас вийде стильний декор для осінньо-зимового настрою.

Насамперед, оберіть таку кришку, яка буде ідеально підходити за розміром до свічок, які ви збираєтесь в свічнику запалювати. Не забудьте ретельно вимити її, а потім висушити. Вам знадобиться ще з десяток волоських горіхів. Саме вони і слугуватимуть основним декором.

На волоський горіх нанесіть краплю гарячого клею, а потім прикладіть його вертикально чи боком до краю кришки. Ви можете використовувати не цілі горіхи, а тільки половинки. Тут все залежить від вашої фантазії. А для об'ємнішого вигляду можна під кришку додати дерев'яну (картонну) основу. Тепер повторіть процес приклеювання з кожним горіхом, обходячи кришку по колу.

Після того, як ви закінчили перше коло, приступайте до другого. Тепер волоські горіхи потрібно прикріплювати поверх першого ряду. Якщо свічки у вас високі, то можна додати ще третій ряд. Але дивіться, щоб полум'я не досягало природніх матеріалів.

Коли ряди з горіхами будуть закінчені, можете підключити свою фантазію і додати штучних або засушених квітів, різних декоративних елементів. Їх також прикріплюйте клеєм. В результаті ви отримаєте чудовий сезонний свічник, який доповнить атмосферу в вашій оселі. А якщо ви не зрозуміли, як зробити його, тоді перегляньте відео.

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