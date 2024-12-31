Проста смажена цибуля перетвориться на вишукану карамелізовану закуску: як приготувати

Ріпчаста цибуля – один із найуніверсальніших і незамінних інгредієнтів, здатний перетворити будь-яку страву на витвір кулінарного мистецтва.

Професійні кухарі смажать цибулю особливим способом, який не тільки подовжує термін її зберігання, а й перетворює звичайний овоч на вишукану закуску. Цей метод дає змогу отримати хрусткий, ароматний та універсальний гарнір, який стане окрасою будь-якого столу.

Як посмажити цибулю особливим методом: поради професійних кухарів

Підготовка цибулі. Вибирайте свіжу та пружну цибулю без ознак псування. Ретельно очистіть, вимийте і поріжте її тонкими півкільцями однакової товщини, це забезпечить рівномірне обсмажування і гарний зовнішній вигляд готового продукту.

Вибирайте свіжу та пружну цибулю без ознак псування. Ретельно очистіть, вимийте і поріжте її тонкими півкільцями однакової товщини, це забезпечить рівномірне обсмажування і гарний зовнішній вигляд готового продукту. Обробка борошном. Помістіть нарізану цибулю в чистий поліетиленовий пакет, додайте трохи борошна. Ретельно струсіть пакет, щоб кожен шматочок цибулі рівномірно покрився тонким шаром борошна.

Помістіть нарізану цибулю в чистий поліетиленовий пакет, додайте трохи борошна. Ретельно струсіть пакет, щоб кожен шматочок цибулі рівномірно покрився тонким шаром борошна. Обсмажування. Нагрійте рослинну олію в глибокій сковороді. Обсмажуйте цибулю невеликими порціями, щоб кожен шматочок рівномірно просмажився до золотавого кольору.

Готову цибулю можна зберігати в герметичному контейнері в холодильнику до 10 днів, а в морозильній камері – упродовж кількох місяців. Смажену цибулю можна подавати як закуску, додавати до м’яса, овочів, супів чи вживати як гранір.

Читайте також:

Названо поширену помилку, яка перетворює каву на отруту

Чи правда, що мед не псується: про це майже ніхто не знає

Чому не можна зливати рідину з банок із горошком: про це варто знати кожній господині